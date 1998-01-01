Красная Поляна открывает сезон 1 декабря

Всего в новом горнолыжном сезоне туристам на курорте будут доступны 30 км трасс

Первым из горнолыжных курортов Сочи открывает сезон катания на лыжах и сноубордах «Красная Поляна»: старт намечен на 1 декабря, - сообщает сегодня АТОР.

В этом году первый снег выпал в середине октября. Две недели назад на Красной Поляне начались снегопады, и сейчас на верхних отметках снежный покров уже достигает более одного метра, что начать сезон.

Как сообщили редакции в пресс-службе курорта, с 1 декабря туристам будут доступны «синие» и «красные» трассы в горной долине Цирк-2, их планируется открыть четыре: «Первый снег», «Цирк-2», «Аибга» и «Восточный Цирк-2» с отметки 2300 до 2050 м.

Всего в горнолыжном сезоне 2023/2024 гг. лыжникам и сноубордистам на курорте будут доступны 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъёмников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

В новом сезоне 2023/2024 курорт значительно обновил оборудование в пунктах проката и расширил штат профессиональных инструкторов.

Что касается тарифов на ски-пассы, то в этом сезоне в «Красной Поляне» действует гибкая схема: многодневные ски-пассы позволяют сэкономить до 30% от базовой стоимости. Цены варьируются от 3300 руб. до 35 000 руб. в зависимости от длительности действия и дат. Подобрать и приобрести самый подходящий для себя комботариф гости могут заранее на сайте курорта.

Для гостей на курорте работают программы для новичков, детская школа катания, есть премиальные сервисы с персональным инструктором.

Среди главных новинок сезона на курорте можно выделить новое позиционирование отеля Novotel Krasnaya Polyana 4* под фитнесс-направление. Для всей гостей курорта в этом отеле доступно системное расписание тренировок по самым разным направлениям от силовых до йоги.

/TOURBUS.RU