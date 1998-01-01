Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы

Как сообщает сегодня «Интерфакс», на Шри-Ланке официально заработал новый режим въезда туристов для граждан семи стран, среди которых Россия – до 31 марта 2024 года они могут въезжать в страну по бесплатным визам на срок до 30 дней, сообщает департамент иммиграции и эмиграции страны.

"Новый режим въезда вводится для туристов из Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года. Эта пилотная программа, которая должна способствовать восстановлению туризма на Шри-Ланку, одобрена правительством страны.

Граждане всех упомянутых стран смогут оформлять электронную туристическую виза (ETA) до въезда на Шри-Ланку бесплатно на срок до 30 дней с момента пересечения границы", — говорится в коммюнике департамента.

В нем также подчеркивается, что бесплатно ETA будет выдаваться только до 31 марта 2024 года.

Если туристу нужно будет продлить пребывание по визе после этой даты, он должен будет заплатить визовый сбор.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании ITM group, бесплатная виза действительно заработала для въезжающих на Шри-Ланку российских туристов.

"Мы уже протестировали новый режим оформления электронной визы ETA – она действительно оформляется бесплатно. Можно также получить визу в паспорт в аэропорту по прилету, он также ставится бесплатно, но придется отстоять очередь", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Как сообщалось ранее, власти Шри-Ланки сообщили о введении бесплатных виз для граждан семи стран в конце октября, однако было неясно, когда реально заработает новый режим въезда в страну. Прежде стоимость визы составляла $60.

Кроме того, правительство также предложило в ближайшем будущем ввести систему электронных билетов для большинства туристических объектов Шри-Ланки.

Эти шаги направлены на привлечение большего числа иностранных туристов на Шри-Ланку. Как ранее сообщали в Минтуризма страны, перед ним стоит задача увеличить турпоток до 5 млн прибытий в год.

С января по октябрь 2023 года на Шри-Ланке побывали более 140 тыс. российских туристов, что почти 2,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

/TOURBUS.RU