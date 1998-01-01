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В Закон об электронной путевке внесут коррективы

Профессионалы туризма добились доработки законодательства, регулирующего деятельность системы

Как сообщает сегодня РСТ, по результатам рабочего совещания с Минэкономразвития представителям общественных туристических объединений удалось договориться о корректировке наиболее проблемных пунктов государственной информационной системы «Электронная путевка» (ГИС ЭП).

Как сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, были согласованы инициативы РСТ по доработке законодательства, регулирующего деятельность системы.

В частности, туроператоров освобождаются от ответственности за ошибки в данных, предоставленных турагентами. Кроме того, установлен единый срок передачи информации в ЭП. Исключено требование о предоставлении данных внутреннего паспорта и адреса прописки при покупке тура за рубеж.

Компаниям также предоставлена возможность реализации туров по системе «Фортуна», когда в момент оформления поездки отель еще не известен.

«По всем этим вопросам Минэкономразвития подготовит соответствующие поправки в федеральный закон и постановление правительства. Конструктивная работа с регулятором по оптимизации законодательства по ЭП продолжается», – сказал г-н Уманский.

Ранее РСТ направил в Минэкономразвития два письма. Одно – с просьбой отменить требование в правилах функционирования электронной путевки по внесению данных внутренних паспортов туристов, выезжающих за рубеж.

Оно обременительно для турбизнеса, значительно увеличивает трудозатраты туроператоров и турагентов и, к тому же, противоречит отраслевому закону, который ничего не говорит о внутреннем паспорте гражданина РФ при продаже туров за рубеж.

Второе письмо содержит предложение разграничить ответственность туроператоров и турагентов при продаже туров и передаче данных в систему электронных путевок.

В частности, не привлекать к ответственности туроператора, если не он, а агентство нарушило сроки и порядок направления уведомления о продаже тура.

Как напоминает РСТ, с 15 ноября туроператоры по выездному туризму обязаны вносить в систему ЭП информацию о каждом проданном туре за рубеж. Это уже вынудило некоторых крупных туроператоров пересмотреть формат взаимодействия с турагентствами, что вызвало серьезные волнения на рынке.

Если туроператор не внесет в систему ЭП информацию о каждом проданном туре за рубеж, он должен будет заплатить штрафы, а при троекратном нарушении может быть исключен из реестра. В Минэкономразвития заявляют, что пока не будут штрафовать туроператоров, однако, как поясняют юристы, министерство может оказаться в такой ситуации, что будет вынуждено это делать.

Например, если Роспотребнадзор при поступлении жалобы от потребителей выяснит, что не были соблюдены правила продажи тура. Минэкономразвития отвечает за функционирование системы электронных путевок, но первичный контроль и надзор – на Роспотребнадзоре, отвечающем за права потребителей.

/TOURBUS.RU



