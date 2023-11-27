Новости Туроператоры: «Шторм века» не оказал серьезного влияния на отдых туристов Принимающие туркомпании рассказали о ситуации в туристическом секторе Сочи и Крыма на фоне разгула стихии

«Шторм века» в Крыму и Сочи не оказал серьезного влияния на отдых туристов благодаря готовности экстренных служб и местных жителей к приходу непогоды, сообщают местные туроператоры-члены Российского союза туриндустрии (РСТ), которых опросил RTN. В Сочи заезд и выезд гостей происходит в штатном режиме. На курортах Крыма есть отели, получившие незначительные повреждения. В обоих регионах идет активная ликвидация последствий стихии. «В Сочи стихия действительно разгулялась не на шутку, но были предупреждения, и, главное, никто из туристов не пострадал. Сейчас идет расчистка улиц, убираются ветки, упавшие деревья. Вчера порядка десяти рейсов в Сочи были вынуждены уйти на запасные аэродромы, но сегодня, в понедельник, местный аэропорт работает в штатном режиме. Как в принципе и весь курорт», – подчеркивает вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Генеральный директор сочинского туроператора «Ривьера» Бэлла Тарасова подтвердила, что большая часть курорта Сочи работает в штатном режиме, туристы заезжают и выезжают из отелей. «Шторм очень серьезный, затронул практически все наше черноморское побережье. Но его ждали, экстренные службы были готовы, как и жители, и туристы. Стихия коснулась отдельных районов, город все-таки очень большой, и подавляющая его часть работает в обычном режиме. У нас понедельник не объявляли нерабочим днем, как в Крыму, люди добрались нормально на работу, все спокойно, туристов отправляем и принимаем. Люди улетают авиарейсами и поездами, здесь все как обычно», – рассказала она. По словам г-жи Тарасовой, последствия стихии еще не ликвидированы, прибрежную часть заливает, частично подмыта железная дорога, но работа идет. Она подчеркнула, что загрузка курорта в этом году очень высокая, несмотря на то, что конец ноября-начало декабря традиционно считаются низким сезоном. «Туристов много, есть даже проблемы с местами и железнодорожными билетами на выходные дни. Хороший спрос на отели, все санатории работают с полной загрузкой», – сказала она. По словам директора крымского туроператора «Ласпи» Елены Баженовой, обстановка на полуострове нормальная: «Ситуация в реальности спокойнее, чем кадры в соцсетях, которые фиксируют какой-то один конкретный момент. В целом в это время года сильный шторм или ураган в Крыму – обычное явление, курорты в целом к ним готовы. Сложнее там, где низкий берег, например, в Евпатории, есть подтопления и разрушения, из некоторых отелей пришлось эвакуировать гостей», – отметила она. «В отеле «Мрия» сообщили, что смыло гальку в море, в санатории «Форос» повыбивало плитку на дорожках. В «Форосе» есть прибрежные корпуса и во избежание проблем людей переселили в другие номера. В севастопольской «Бухте мечты», которая расположена прямо на берегу, сильно подтопило спа-зону, но с самими апартаментами все нормально, потому что они расположены высоко. Самое грустное – разбита волной такая достопримечательность Севастополя, как «Аквариум», один из старейших в Европе, первый вообще в России. Многие его обитатели, к сожалению, погибли», – рассказала она. Г-жа Баженова добавила, что туристов Крыму сейчас больше, чем в тот же период год назад. «Осенью 2022 года после подрыва на Крымском мосту было сильное падение спроса. Сейчас люди едут довольно активно, прежде всего сами крымчане и жители Краснодарского края, хотя глубина бронирований небольшая. В некоторых популярных отелях нет свободных номеров на определенные даты», – заметила она. Напомним, что непогода бушует на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму с 25 ноября. Шторм с сильнейшими порывами ветра, гигантскими волнами и подтоплением прибрежных территорий наблюдается на Черноморском побережье из-за движения циклона. Стихия затронула Крым и Краснодарский край. По информации ТАСС, один человек погиб, двое госпитализированы, пострадали около 20 человек. Без электричества остались порядка 500 тыс. жителей Крыма и 2,6 тыс. жителей Севастополя. /TOURBUS.RU Фото: rg.ru

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