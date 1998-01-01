Новости Посещение Венеции станет платным С весны 2024 года взнос за посещение исторического центра города составит пять евро

Венеция – одно из самых популярных туристических направлений в Европе. Ежегодно в город приезжают сотни тысяч туристов, что не нравится местным жителям. По статистике, на каждого венецианца приходится 21 турист в год. Чтобы сократить количество туристов, власти анонсировали введение платы на вход в исторический центр города для однодневных туристов и экскурсантов. Т.е. тех, кто не остается в городе на ночевку. В сентябре муниципалитет утвердил запуск входного налога весной 2024 года в качестве эксперимента. Теперь официально объявлены и конкретный график реализации, и то, как можно будет забронировать билет в Венецию, - сообщает АТОР. Для контроля туристических потоков будет внедрена новая система управления. «Сердцем системы» станет многоязычная онлайн-платформа (cda.ve.it), на которой будут представлены общие принципы, исключения, льготы, меры контроля и санкции. Соответственно, на портале cda.ve.it однодневные визитеры должны заранее забронировать билет и оплатить входной налог в Венецию. После оплаты туристы получат QR-код, который станет пропуском для входа в город. В разъяснениях указывается, что наличие QR-кодов будет регулярно проверяться у посетителей, поэтому QR-код должен быть всегда под рукой. Если его не окажется, посетителям грозит штраф от 50 до 300 евро и двукратная размер входного налога. Пока платформа не работает, и непонятно, будет ли на ней доступен русский язык. Также пока не ясно, будет ли возможность оплатить входной взнос наличными: прежде такая услуга оговаривалась. Тестовый период взимания входного налога продлится 29 дней. Точные даты уже объявлены: это период с 25 апреля по 5 мая, а затем по субботам и воскресеньям в мае (11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 мая), июне (8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июня) и июле (6 и 7, 13 и 14 июля). Вход в Венецию будет платным с 8.30 до 16.00. Взнос в размере 5 евро за вход в исторический центр Венеции придется платить всем однодневным посетителям старше 14 лет. Сумма будет фиксированной, вне зависимости от дня недели, праздников и количества туристов в городе. От идеи установить порог посещаемости, при превышении которого вход в город будет ограничен, власти отказались. Посещение более мелких островов, включая Венецианский Лидо, Пеллестрину, Мурано, Бурано, Торчелло, Сант-Эрасмо, Маццорбо, Маццорбетто, Виньоле, Сан-Андреа, Ла. Чертоза, Сан-Серволо, Сан-Клементе, Повелья останется бесплатным. Налог не будут собирать с тех, что проезжает через площадь Пьяццале Рома, Тронкетто или вокзал Маритим без захода в старый город. От уплаты входного налога также освобождены туристы, которые остаются на ночевку и платят местный налог на проживание. Но им все равно предстоит зарегистрироваться на портале https://cda.ve.it, чтобы также получить QR-код. В муниципалитете Венеции подчеркивают, что попытка регулировать ежедневный туризм является поиском баланса для тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто остается в городе на несколько дней. После подведения итогов эксперимента в городе примут окончательное решение, когда входной налог заработает в полном объеме. Не исключено, что это будет в декабре 2024 года, перед рождественскими и новогодними праздниками. /TOURBUS.RU



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