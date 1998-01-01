Новости

На Черноморском побережье - "Шторм века"

На отечественных черноморских курортах сейчас отдыхают 50-70 тыс. организованных туристов

Туроператорам пока не поступали просьбы досрочно прервать отдых в связи с непогодой от туристов, отдыхающих в Краснодарском крае и Крыму, сообщает cегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Как сообщили крупные туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, жалоб или обращений от туристов с просьбой досрочно прервать отдых не было. Они пережидают непогоду в своих отелях», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, на курортах Черноморского побережья России отдыхают сейчас 50-70 тыс. организованных туристов.

Как соообщает «Интерфакс», в Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным. В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. На полуострове один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое. Около 500 тыс. человек остались без света.

На Черноморском побережье Краснодарского края с 25 ноября также бушует непогода — смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. На Черном море — сильный шторм с высотой волн до 6-7 метров. Ветром повалило десятки деревьев, есть разрушения на железной дороге, пострадали крыши домов. В воскресенье часть самолетов ушли на запасные аэродромы.

Непогода в Сочи разрушила железную дорогу, остановочные павильоны и снесла десятки деревьев, сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский в понедельник.

"Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы устранить последствия стихии, ночью движение поездов снова было временно приостановлено. Сейчас ведётся укрепление участка пути в Лазаревском районе", — написал градоначальник.

Он также отметил, что "все 10 бортов, которые уходили на запасной аэродром в Минводы, благополучно вернулись в Сочи". "В Сочи стихией повалило около 70 деревьев. Работы продолжались всю ночь — большинство уже распилены и вывезены, в первую очередь освободили проезжую часть на улицах. Пострадало несколько остановочных павильонов, есть повреждения кровли ряда домов, угрозы жизни людей нет. Все оперативно исправим, как только позволит погода. Автобусный общественный транспорт ходит штатно", — отметил г-н Копайгородский.

Последствия непогоды ликвидируют в Новороссийске, где из-за шторма и сильного ветра пострадали пляжи на Суджукской косе и в Южной Озереевке, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале в понедельник. "Большой удар пришелся по Абрау-Дюрсо: повреждена электрическая опора, оборваны провода, повалены деревья, дорожные знаки и остановочные комплексы. Под воду ушел пляж на Суджукской косе, пострадала Южная Озереевка", — написал г-н Кравченко. Между тем улучшение погоды на юге России прогнозируется только в четверг, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что 27-29 ноября в Краснодарском крае будут сильные осадки, гроза, налипание мокрого снега. Во вторник сохранится ветер до 20 м/с, а 29 ноября — до 26 м/с. При этом, в понедельник в Краснодарском крае до конца дня будут сильные осадки в виде дождя и дождя с мокрым снегом, гроза и ветер до 25 м/с. Ожидается подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Также до конца суток на Черном море у Сочи сохраняется сильное волнение моря, 6 баллов, высота волн до 4,5 метров. Существует опасность формирование смерчей. Также очень сложный день сегодня в Крыму, где будут очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, отложение мокрого снега в горах. Ураганный ветер до 35 — 40 м/с. Сложная погода, по словам г-на Вильфанда, в Крыму также сохранится до среды.

/TOURBUS.RU

Фото: Кадр видеосьемки очевидца, Крым