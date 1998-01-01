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27 ноября
РСТ: Нужно разграничить ответственность туроператоров и турагентов
Профессионалы туризма предлагают оперативно внести изменения в закон об Электронной путевке
Российский союз туриндустрии (РСТ) считает необходимым разграничить ответственность туроператоров и турагентов при продаже туров и передаче данных в государственную информационную систему «Электронная путевка» (ЭП), - сообщает пресс-служба российского союза туриндустрии.
Соответствующие предложения были выработаны совместно с туроператорами, отраслевыми экспертами, практикующими юристами в сфере туризма и направлены министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
Как следует из письма, подписанного президентом РСТ Ильей Уманским, отраслевой союз предлагает не привлекать к ответственности туроператора, если не он, а агентство нарушило сроки и порядок направления уведомления о продаже тура.
«При внесении сведений в систему ЭП при заключении договора турагентом туроператор полностью опирается на те данные, которые ему передал турагент, без возможности их проверки, а также не может влиять на срок получения информации от турагента», - подчеркивается в письме.
При этом, в соответствии с отраслевым законом, если туроператор не меньше трех раз в течение трех месяцев передает недостоверные данные, в неполном объеме или не в установленный срок, то он исключается из Единого федерального реестра и фактически теряет право продолжать деятельность.
Чтобы избежать таких случаев, РСТ предлагает внести изменения в ст. 4.2 отраслевого закона № 132-ФЗ, дополнив ее частью 15.1. с таким содержанием: «Туроператор освобождается от ответственности, предусмотренной абзацам 18-19 части 15 настоящей статьи, в случае, когда нарушение наступило вследствие действий турагента».
РСТ считает необходимым также перераспределить ответственность за неоказание туристу услуг, если туроператор не получил или получил не полностью денежные средства от турагента.
Дело в том, что отраслевой закон предусматривает обязанность турагента передать денежные средства туроператору, но срок передачи денег нормативно не установлен.
«На практике нередки случаи, когда после заключения договора о реализации турпродукта туроператор не получает от турагента денежные средства либо получает не в полном объеме, а ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание услуг по такому договору уже возложена на туроператора», - говорится в письме.
РСТ предлагает новую редакцию части 4 статьи 9 отраслевого закона, согласно которой туроператор несет ответственность за неоказание туристу услуг, входящих в пакет, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги, только при условии получения полной оплаты по договору.
В письме предлагается также нормативно зафиксировать, что турагент обязан передать туроператору деньги, полученные от туриста, до начала тура.
Перераспределение ответственности с туроператора на турагента, как полагают в РСТ, должно коснуться и информирования туриста об услугах, предусмотренных его договором с агентством, так как, в соответствии с отраслевым законом, информирование туриста входит в обязанности турагента при заключении договора.
В письме предлагается дополнить статью 10 закона № 132-ФЗ частью 19 следующего содержания: «Туроператор не несет ответственности за информирование туриста и (или) иного заказчика услуг, входящих в турпродукт, по договору о реализации турпродукта, заключенному турагентом».
Напомним, что, как мы сообщали ранее, 15 ноября для туроператоров по выездному туризму наступила ответственность за невнесение данных обо всех проданных турах в ГИС «Электронная путевка».
При этом реализацию туров осуществляют турагенты, после чего передают данные туроператорам для внесения в систему.
/TOURBUS.RU
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