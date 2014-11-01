Смольнинский суд Петербурга прекратил производство по делу в отношении генерального директора турфирмы "Нева" Максима Пирогова (на фото), сообщают сегодня объединенная пресс-служба судов города и «Интерфакс».

Изначально фигуранта обвиняли по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но в ходе судебных заседаний прокурор изменил обвинение и просил квалифицировать действия Пирогова по ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), с чем суд согласился.

"При такой квалификации сроки давности привлечения к ответственности истекли", — пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что истечение сроков давности является нереабилитирующим основанием. В связи с этим потерпевшие могут взыскать причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Как напоминает «Интерфакс», г-на Пирогова задержали в 2014 году. По версии следствия, что в 2013-2014 годах он, являясь генеральным директором ЗАО "Фирма "Нева", знал о задолженности компании в размере 795 млн рублей, но посчитал возможным получить от потерпевших 380 млн рублей за туристические путевки.

Услуги оказаны не были, а деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению, полагали в СКР.

Как писал наш портал летом 2021 года, «Физический размер уголовного дела впечатляет (в его состав входит 773 тома), а потерпевшими по нему проходят …5347 туристов.

Совершенно очевидно, что процесс будет крайне долгим: по закону, суд должен опросить всех потерпевших, а с учетом того, что в одном заседании даже за целый день удается получить сведения не более чем от 15 человек, времени понадобится масса. Судя по тому, что только следствие по делу «Невы» заняло семь лет (деятельность турфирмы была приостановлена в середине июля 2014 года), а ее глава вину так и не признал, процесс тоже может растянуться на годы”.

Напомним, что «Нева" была одним из крупнейших многопрофильных туроператоров России. Работала с 1990 года, в июле 2014 года приостановила деятельность.

В 2015 году Арбитражный суд и Ленинградской области признал фирму банкротом.