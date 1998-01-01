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На Новый год «Аэрофлот» увеличит число рейсов в 26 городов России/ Россия и Пакистан планируют возобновить авиасообщение/Hunnu Air полетит из Улан-Удэ на Хайнань

На Новый год «Аэрофлот» увеличит число рейсов в 26 городов России

"Аэрофлот" в период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличит частоту рейсов из Москвы в 26 городов России, сообщила пресс-служба перевозчика.

Дополнительные рейсы под кодом SU (выполняются "Аэрофлотом" и дочерней "Россией") вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года по следующим направлениям: Минеральные Воды (24 рейса), Сочи (19), Санкт-Петербург (17), Ставрополь (13), Казань (12), Самара (12), Ижевск (11), Магнитогорск (9), Новокузнецк (9), Оренбург (8), Горно-Алтайск (8), Новый Уренгой (6), Орск (6), Уфа (5), Челябинск (5), Кемерово (5), Омск (4), Ханты-Мансийск (3) Нижневартовск (3), Пермь (2).

Помимо этого, 44 дополнительных рейса будет выполнено из Москвы в Калининград и 42 — в города Дальнего Востока.

Россия и Пакистан планируют возобновить авиасообщение

Власти России и Пакистана ведут работу над запуском прямого авиасообщения, заявил новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

«В прошлом у нас были прямые рейсы, и все больше и больше российских туристов посещали Пакистан. Но наши авиакомпании столкнулись с некоторыми трудностями финансового характера, поэтому я думаю, число туристов увеличится, когда ситуация с прямыми рейсами выправится. Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов», – цитирует дипломата ТАСС.

По словам посла, ситуация с безопасностью в стране значительно улучшилась. «Пакистан – безопасная страна, и сменявшие друг друга правительства делали все возможное для развития туризма в Пакистане. К настоящему времени наш внутренний туризм также значительно вырос», – рассказал г-н Джамали.

Он отметил природу Пакистана и его возможности для религиозного туризма. «Нам есть что предложить туристам. Пакистан богат природными красотами. У нас есть все четыре времени года, древнейшая цивилизация Гандхара, а также дом буддизма, индуизма и святых мест сикхской религии», – рассказал посол.

Hunnu Air полетит из Улан-Удэ на Хайнань

Монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует запустить прямые рейсы из Улан-Удэ в Бурятии в международный аэропорт Санья на китайском острове Хайнань до конца 2023 года, сообщил гендиректор ООО «Аэропорт Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Наши давние надежные партнеры авиакомпания Hunnu Air планирует до конца 2023 года запустить рейс Санья (КНР) – Улан-Удэ – Санья. Идут согласования рейса с авиационными властями обеих стран», — говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Ранее Росавиация выдала допуски на выполнение рейсов на Хайнань «Аэрофлоту» и Уральским авиалиниям».

В начале сентября глава управления по туризму города Санья Альберт Ип сообщил, что Китай планирует возобновить прямое авиасообщение между Россией и островом Хайнань в конце 2023 года.

/TOURBUS.RU