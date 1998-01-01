«Аэрофлот» в конце декабря полетит из Москвы в Хошимин

В расписании «Аэрофлота» с 28 декабря появились рейсы из Москвы в Хошимин. Полеты во Вьетнам запланированы по четвергам и воскресеньям, обратно – по понедельникам и пятницам. Маршрут будет обслуживаться на Boeing 777-300ER, слоты – вечерние. Отправление из Шереметьево в 19:40, прибытие в Хошимин на следующий день в 9.30 утра по местному времени. Время в пути – около 10 часов. Билетов в продаже пока нет.

Эксперты авиаотрасли и туристического рынка, опрос которых публикует АТОР, оценивают вероятность запуска рейсов во Вьетнам как высокую: более 90%.

Наблюдатели напоминают, что в октябре состоялись переговоры авиавластей России и Вьетнама о развитии воздушного сообщения между странами. Кроме того, вьетнамская делегация посетила московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, познакомилась с их производственными и техническими возможностями, оценив их готовность на высоком уровне.

Впрочем, эта оценка не приблизила возвращение вьетнамских авиакомпаний и в первую очередь, Vietnam Airlines, к возвращению рейсов в Россию. Источники АТОР связывают это с нерешенным вопросом страхования рейсов Vietnam Airlines при полетах в РФ.

Поэтому миссию возобновления прямых перелетов между Россией и Вьетнамом берет на себя «Аэрофлот».

По мнению экспертов, российский перевозчик получил от вьетнамской стороны гарантии неприкосновенности воздушных судов, их заправки и оказания других наземных услуг. Возможно, после запуска рейсов в Хошимин «Аэрофлот» откроет и рейсы на курорты Вьетнама. Но, вероятнее всего, это случится уже ближе к следующему зимнему сезону.

Эксперты АТОР рассказали, чем интересен для российских туристов Хошимин и насколько он удобен для стыковок на курортные направления Вьетнама.

Как отмечают в Space Travel, Хошимин (Сайгон) очень колоритен и сочетает в себе различные слои исторических эпох. На его улицах можно увидеть католические и буддийские храмы. Самым знаменитым из них является Нотр-Дам де Сайгон. В городе также сохранилось много зданий в колониальном стиле — не зря же Хошимин называют «Парижем Востока». Отсюда можно отправится в Дельту Меконга или в Мангровые леса Канзо.

Прилетев в аэропорт Таншонят, туристы могут без дополнительных внутренних перелетов доехать до одной из популярных дестинаций – Муйне, напоминает руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов

Чуть ближе курорт Вунгтау, хотя и со значительно меньшей по объему номеров отельной базой. Внутренними линиями можно долететь за час и менее до Нячанга, Фукуока и даже до более экзотического Кондао.

«Хошимин – большой город, он достаточно удален от основных курортных зон. Поэтому если делать турпакеты, то это будут туры на ближайший пляжный курорт Фантьет или комбинированные варианты», – полагают в Anex.

В PAC Group полагают, что Хошимин будет интересен туристам и как транзитный хаб для полетов в соседние страны ЮВА – Таиланд, Камбоджу и Лаос.

При появлении прямых рейсов в Хошимин туроператоры готовы сформировать турпакеты по этому направлению.

«Прямые рейсы из городов и регионов страны безусловно кратно увеличит число желающих полететь на вьетнамские курорты Южно-Китайского моря», – считает Филипп Обручев-Миронов.

«Наличие беспосадочных рейсов в Хошимин даст серьезный стимул для продаж в том числе и туристов с детьми, парам более старшего возраста. Сейчас все «сливки» среди стран Юго-Восточной Азии снимает, в первую очередь Таиланд, акцент семейных туристов направлен на эту страну», – подчеркивает топ-менеджер «Интуриста».

По оценке экспертов туроператоров Space Travel и «Русский Экспресс», при перелетах до Хошимина можно делать комбинированные туры, в частности Хошимин + Фукуок.

/TOURBUS.RU