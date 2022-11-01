Кипр планирует в будущем году войти в Шенгенскую зону

Сейчас граждане России могут въехать на остров Афродиты по национальной кипрской визе или мультишегену

Как сообщает АТОР, на Кипре официально заявили о желании войти в Шенгенскую зону.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос сказал, что присоединение Кипра к Шенгенской зоне и программа безвизового режима с США являются одними из главных приоритетов его ведомства на следующий год.

Как гапоминает АТОР, Кипр с 1 мая 2004 года является частью Европейского Союза, но не входит в Шенгенскую зону. О готовности присоединиться к Шенгену в стране заявили в 2019 году. За последние 4 года островное государство прошло процесс комплексной оценки, охватывающий пять областей соответствия статусу страны Шенгенской зоны.

Последняя из них как касалась интеграции с Шенгенской информационной системой (SIS). С этой задачей киприоты успешно справились: в июле 2023 года Кипр подключился к SIS. Таким образом, все предварительные условия для вступления в Шенген Кипр выполнил.

Теперь вопрос о присоединении к Шенгенской зоне может быть вынесен на рассмотрение Совета министров ЕС. Когда Кипр может войти в Шенген, ни в Брюсселе, ни в Никосии не говорят и прогнозов не делают.

По оценке европейских наблюдателей, шансы войти в Шенгенскую зону в 2024 году у Кипра выше, чем у Болгарии или Румынии, против которых выступают Австрия и Нидерланды. Вероятность того, что Кипрская Республика станет в 2024 году 28 страной Шенгенского сообщества эксперты оценивают как 50/50.

Тем не менее, это может произойти в перспективе двух лет: в 2026 году Кипр будет председательстововать в ЕС, что станет весомым поводом включить страну в Шенген.

Если это произойдет, то российским туристам придется получать для поездки на Кипр шенгенскую визу, а значит, сдавать биометрию и выполнять другие более строгие формальности, например, в части финобеспечения поездки, как это делается для других стран Шенгенской зоны.

В настоящее время граждане России могут въехать на Кипр по национальной кипрской визе, действующему мультишегену, многократным действующим визам Румынии или Болгарии.

При этом из-за приостановки прямых рейсов между РФ и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы.

/TOURBUS.RU