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«Аэрофлот» полетит из Иркутска в Харбин и Пекин/ Armenia Airways запускает рейсы из Еревана в Минводы/ «РусЛайн» полетит из Ярославля в Санкт-Петербург

«Аэрофлот» полетит из Иркутска в Харбин и Пекин

«Аэрофлот» открывает продажи на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Харбин. Полёты будут выполняться, начиная с 22 декабря 2023 года, авиакомпанией «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).

В зимнем сезонном расписании запланировано два еженедельных рейса: вылет из Иркутска — по понедельникам и пятницам, обратный вылет из Харбина — по вторникам и субботам.

Ранее Аэрофлот сообщал, что 21 декабря открывается регулярное воздушное сообщение между Иркутском и Пекином. Кроме того, в зимнем сезоне Аэрофлот предлагает жителям региона прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Бангкок.

С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Armenia Airways запускает рейсы из Еревана в Минводы

Авиакомпания Armenia Airways с 5 декабря запускает рейсы из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта Минвод.

Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю — во вторник, четверг и субботу — на самолетах A321. Ориентировочное время в пути — 1 час 10 минут.

По информации пресс-службы, в настоящее время из международного аэропорта Минвод рейсы в Ереван выполняют авиакомпании "Азимут", Red Wings, FlyOne, "Россия".

Armenia Airways базируется в ереванском аэропорту "Звартноц". Парк компании состоит из самолетов A321.

«РусЛайн» полетит из Ярославля в Санкт-Петербург

Авиакомпания «РусЛайн» с 15 декабря возобновит рейсы по направлению Ярославль — Санкт-Петербург, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евравев в своем телеграм-канале в среду.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю кроме вторника и субботы. Время в пути составит 1 час 15 минут. Перелеты по этому маршруту были отменены с 3 сентября текущего года.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России.

Ежегодно "РусЛайн" перевозит более 500 тыс. человек и выполняет свыше 15 тыс. рейсов.

/TOURBUS.RU