Туроператоры: «Те, кто могут позволить себе, полетят в Альпы и в этом сезоне»

Как сообщает сегодня АТОР, горнолыжные курорты Европы в этом сезоне открываются раньше обычного благодаря обильным ранним снегопадам и холодным температурам. По прогнозам синоптиков, предстоящая зима в Альпах будет по-настоящему снежной, что позволит открыть трассы на всех альпийских курортах.

Так, склоны австрийского Китцбюэля открылись для катания на две недели раньше запланированного срока, как и трассы в Зёльдене. В Швейцарии тоже катаются: спуски открылись на 9 горнолыжных курортов, включая Давос, Церматт и Вербье.

Не отстают и Франция с Италией. Трассы открыты в Валь Торансе, Тине и Мадонна ди Кампильо. На курортах, включая Шамони, Кран-Монтану, Ла-Плань и Сен-Антон, в декабре прогнозируется до 50 см снега.

При этом, по информации российских туроператоров, ранний старт горнолыжного сезона в Европе не приведет к резкому всплеску бронирований на туры по альпийским направлениям по объективным причинам, включая отсутствие прямых рейсов.

Эксперты оценивают текущий спрос на горнолыжные туры во Францию, Италию, Швейцарию и Австрию как стабильный. У такого продукта в России есть своя постоянная аудитория.

«Туристы, которые привыкли отдыхать в Альпах, и могут позволить себе такой отдых и сегодня, планируют поездку на альпийские курорты этой зимой», – подчеркивают в компании BSI Group.

«Российские туристы любят горнолыжные курорты Европы и не готовы их менять на другие. Несмотря на сложности, они туда едут», – говорят и представители туроператора «Русский Экспресс».

Эксперты PAC Group фиксируют увеличение количества бронирований на горнолыжные курорты Европы, чему, по их мнению, способствуют определенность по визовым вопросам, а также логистика.

Например, в этом году до австрийских, французских и итальянских курортов в Альпах будут ходить регулярные шаттлы. Так, из аэропортов Инсбрука, Зальцбурга, Мюнхена запускаются шаттлы на все австрийские курорты. «Лыжные» автобусы будут курсировать из аэропортов Женевы и Лиона до курортов Франции, а из аэропортов Милана и Вероны, соответственно, лыжников доставят в Доломиты.

По сводным оценкам участников рынка, в ТОП-3 по спросу в сегменте европейской «горнолыжки» на зимний сезон 2023-2024 входят Франция, Австрия и Италия.

У туроператоров можно забронировать как отели, так и туры с авиаперелетом через третьи страны. Как добавляют в PAC Group, туристам, которые хотят провести новогодние каникулы в Альпах, стоит поторопиться с бронированием.

Многие объекты размещений в пиковый период уже объявили о приостановке продаж на Новый год, но отдельные варианты все же можно подобрать.

Так, у BSI Group можно забронировать отели на горнолыжных курортах Франции и Италии по контрактным ценам. В декабре тур на 6 дней в отель в 4* (завтраки) на курорте Валь Торанс обойдется от 170 тыс.р. на двоих + авиаперелет. Тур на 6 ночей в Меже в отель 5* - от 220 тыс.р. на двоих.

В PAC Group рассказали о новогодних ценах на туры в Австрию и Италию. Например, тур в Австрию в отель 3* (Austria Pension 3*, Капрун, 27 декабря, 7 ночей, завтрак) стоит от 867 евро на двоих без авиаперелета. Тур в Италию с заездом 30 декабря (Sella Ronda 3*, 7 ночей, полупансион) обойдется от 1 383 евро без авиаперелета.

По оценкам участников рынка, с большой долей вероятности туристы успеют получить до Нового года визу в Италию, Австрию и Швейцарию.

С французским Шенгеном ситуация более сложная: если получиться поймать слот на запись в визовый центр Франции в ближайшие две недели, виза выйдет уже после новогодних праздников.

/TOURBUS.RU