Эксперты: Онлайн-бронирование российских отелей активно растет

Доля онлайн-бронирований номеров в российских отелях в третьем квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го выросла на 7% – до 47%, - сообщает сегодня РСТ.

Как считает операционный директор сервиса Bnovo Александра Наумова, количество бронирований по телефону и электронной почте, как и заселение гостей без предварительного оформления брони, продолжит снижаться.

По ее словам, туристы все чаще самостоятельно ищут информацию об объекте размещения, изучают отзывы и бронируют напрямую на сайте отеля или через онлайн-сервисы. Тем не менее, половина всех продаж у отельеров на внутреннем рынке совершается в офлайне.

Доля бронирований через онлайн трэвел-агентства (ОТА) также продолжила расти и составила 33% в третьем квартале 2023 по сравнению с 28% в 2022. Она подчеркнула, что с уходом Booking.com, который занимал около 85% рынка бронирований через онлайн-сервисы в России, большинство отельеров были не готовы просто переключить свои предложения на другие каналы. Кто быстрее сориентировался, тот и занял значительную долю рынка. В 2022 одним из самых подготовленных оказался Ostrovok.ru, пояснила эксперт.

«В целом значительную часть трафика консолидируют 3-5 крупных игроков, а 52% всех бронирований через агрегаторы в третьем квартале этого года поделили между собой Ostrovok.ru и «Яндекс Путешествия». По данным Bnovo, на эти два ресурса приходится соответственно 29% и 23% от общего числа броней», – уточнила г-жа Наумова.

На третьем месте «Суточно.ру» (11%), затем идут 101hotels.com (9%), «Bronevik.com/MTC Travel» (6%) и «Авито» (5%).

Из заметных событий года эксперты называют активное укрепление позиций «Яндекса Путешествия», объем бронирований через который вырос за год в 2,5 раза. Сервис бронирования жилья «Авито» быстро догоняет пятерку лидеров: за год объем бронирований через него вырос в восемь раз, если сравнивать третий квартал прошлого и нынешнего года.

В летний туристический сезон источники бронирований средств размещения по регионам довольно заметно различались. По данным Bnovo, наибольшая доля офлайн-бронирований зафиксирована в Краснодарском крае, хотя и там она показала снижение на 5,5% по сравнению с летом прошлого года.

Москва также показывает снижение доли офлайн-бронирований – 51,3% летом 2023 против 59,2% летом 2022.

Одновременно росло количество онлайн заказов через ОТА (на 7%) и напрямую на сайтах отелей.

По Санкт-Петербургу доля офлайна летом-2023 составила всего 33,7%. Летом 2022-го этот показатель достигал 40,4%. Больше половины туристов (53,5%) размещались в городе по бронированиям, оформленным через ОТА.

/TOURBUS.RU