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23 ноября
«Яндекс Путешествия»: Семьи с детьми отправятся на Новый год в Петербург, Сочи и Казань
Аналитики изучили ТОП-10 внутрироссийских новогодних «семейных» направлений
Приближаются новогодние праздники — выходные будут и у взрослых, и у школьников, поэтому в это время многие родители отправляются в отпуск вместе с детьми. Аналитики «Яндекс Путешествий» решили выяснить, куда отправятся семейные пользователи в период каникул — с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.
В ТОП-10 внутрироссийских направлений по новогодним бронированиям отелей у россиян с детьми вошли:
Москва — средняя стоимость ночи 5293 рубля;
Санкт-Петербург — средняя стоимость ночи 5384 рубля;
Сочи — средняя стоимость ночи 11072 рубля;
Казань — средняя стоимость ночи 6478 рублей;
Нижний Новгород — средняя стоимость ночи 8648 рублей;
Анапа — средняя стоимость ночи 5666 рублей;
Калининград — средняя стоимость ночи 9671 рубль;
Екатеринбург — средняя стоимость ночи 7134 рубля;
Выборг — средняя стоимость ночи 11170 рублей;
Зеленоградск — средняя стоимость ночи 8206 рублей.
Аналитики сервиса также изучили планы пользователей с детьми на поездки за границу в январские каникулы. Средний горизонт планирования таких путешествий — 4 месяца, т. е. бронировать отели семейные постояльцы в среднем начали еще в августе.
Самыми популярными направлениями вне России стали Беларусь, Франция, Таиланд и Египет.
Российские курорты лидируют среди популярных направлений на новогодние праздники, - сообщила ранее пресс-служба компании Travelata.ru. Больше трети туристов, которые приобрели поездки на длинные выходные через интернет-магазин туров Travelata.ru, собираются остаться в стране. Средний чек такого отдыха составляет 88 тыс. рублей.
Второе место досталось ОАЭ (22%), и тут цена путешествия уже значительно выше – 305 тыс. рублей в среднем.
Немного дешевле обойдется поездка в Египет (12%) – 287 тыс. рублей за тур. Встретить 2024 год в Турции собираются 10% туристов, средний чек такой поездки составляет 235 тыс. рублей.
Самым же дорогим направлением на новогодние выходные стал Таиланд. Побывать там планируют 9% отдыхающих, средний чек поездки в Юго-Восточную Азию – 390 тыс. рублей
/TOURBUS.RU
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