В зимнем сезоне Fun&Sun поставит только одну российскую чартерную программу

Третьего декабря стартует чартерная программа туроператора Fun&Sun на горнолыжный курорт Шерегеш. Об особенностях сезона, возможностях чартерной программы и о том, чем будет привлекать гостей курорт, представители туроператора и региона рассказали в рамках пресс-конференции, прошедшей 20 ноября в Москве, - сообщает АТОР.

В зимнем сезоне 2023/24 Новокузнецк станет единственным направлением, куда поставит внутрироссийские чартеры туроператор Fun&Sun рассказал Александр Сирченко, заместитель генерального директора компании по коммуникациям. Все остальные маршруты, где ранее были представлены чартеры туроператора: Карелия, Дагестан, Бурятия, Татарстан, – будут обслуживаться на блоках мест регулярных авиаперевозчиков.

Чартеры в Новокузнецк будут летать раз в неделю по воскресеньям с 3 декабря и до конца апреля, рейсы выполнит авиакомпания «Уральские Авиалинии». От аэропорта и до курорта туристов доставит трансфер.

Стоимость тура в Шерегеш на 7 ночей с перелетом (включен провоз горнолыжного оборудования, багажа 23 кг и ручной клади 5 кг) начинается от 40 тыс рублей на человека.

Г-н Сирченко отметил также значительное увеличение глубины бронирования туров в Шерегеш: поездки на зиму начинают приобретать еще летом. Первый чартерный рейс уже загружен на 80%, уже есть продажи на апрель 2024 года.

В связи с высокой загрузкой туристам рекомендовано как можно скорее определяться и бронировать туры, чтобы иметь возможность разместиться в понравившемся отеле.

Всего на курорте в этом зимнем сезоне будут работать 100 гостиниц, 20 подъемников, более 50 SPA-комплексов, 79 точек питания и более 30 пунктов проката, рассказал руководитель дирекции курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов.

В этом году гостям будут доступны почти 60 км трасс и появится новый подъемник на гору Асыр в секторе Е.

Кроме того, в секторе Б будет работать освещенная трасса для ночного катания. По словам г-на Стоянова, она особенно удобна для туристов, прилетающих из европейской части России: немного отдохнув после дороги, они могут уже вечером в день прибытия отправиться на склон. К тому же после дневного катания его освежат ратраками.

В прошлом зимнем сезоне Шерегеш встретил более 2 млн посетителей и надеется на рост турпотока предстоящей зимой.

«Губернатор поставил нам задачу войти в ТОП-5 лучших мировых курортов», – констатировал руководитель дирекции Шерегеша, отметив, что суммарный объем необходимого финансирования курорта оценивается в 209 млрд рублей до 2035 года, из которых 175,8 млрд рублей – частные инвестиции.

/TOURBUS.RU