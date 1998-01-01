Максим Решетников: «Все горнолыжные курорты России готовы к приему туристов»

Все горнолыжные курорты России сообщили о готовности к приему туристов, на них отправятся около 20% россиян, которые приобретут туры по стране в зимнем сезоне, сообщил сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс»

"Все горнолыжные курорты сообщили о готовности к приему туристов. Некоторые уже открылись: Вудъявр в Мурманской области, Манжерок на Алтае, Шерегеш на Кузбассе. Курорты Северного Кавказа откроются в начале декабря, на Эльбрусе вчера началась раскатка первых трасс.

В этом году на долю курортов придется почти 20% от всех зимних турпоездок. Но потенциал гораздо больше, поэтому мы активно развиваем инфраструктуру горнолыжных курортов", — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам г-на Решетникова, в прошлом году на территории 10 крупнейших курортов увеличены горнолыжные трассы на 27 км. В следующем году будет введено еще 50 км трасс.

"Отрабатываем со всеми службами вопросы безопасности на горнолыжных курортах. Это медпомощь, навигация, метеоусловия, сход лавин. Ростехнадзор уделяет отдельное внимание готовности и техническому состоянию кабинок, подъемников, это крайне важно. С МЧС договорились усилить информирование туристов о необходимости регистрироваться при восхождениях в горы", — добавил министр.

В новом зимнем сезоне поток туристов может вырасти на 15%, сообщила также "Интерфаксу" заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина в среду.

Она отметила, что на настоящий момент в стране насчитывается около 250 стабильно функционирующих горнолыжных курортов в 68 регионах, протяженность трасс только на крупных из них составляет порядка 500 км. Общая протяженность зон для катания в стране уже превысила 1,5 тыс. км.

"За этот и следующий год на российских горнолыжных курортах число трасс увеличится, по нашим оценкам, на 50 км. В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены 4 трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях. На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 км трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области", — рассказала г-жа Данилина.

По ее словам, новые зоны для катания появятся, в том числе, на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, четыре новые трассы, в числе которых одна для вечернего катания, откроются в кузбасском Шерегеше, увеличение зоны катания и количества трасс планируется в новом сезоне и на курорте Манжерок на Алтае. Серьезное развитие ожидает уральский курорт "Аджигардак" и "Губаха" в Пермском крае.

/TOURBUS.RU