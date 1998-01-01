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22 ноября
РСТ просит отменить внесение данных внутренних паспортов в Электронную путевку
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский направил письмо главе Минэкономразвития
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением отменить требование к турагентствам и туроператорам об обязательном внесении данных внутренних паспортов выезжающих за рубеж туристов в систему "Электронная путевка", сообщают сегодня пресс-служба объединения и «Интерфакс».
Как пояснили в РСТ, сейчас в соответствии правилами функционирования государственной информационной системы электронных путевок туроператор и турагент обязаны внести в нее сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица или индивидуального предпринимателя.
"Это требование обременительно для турбизнеса, значительно увеличивает трудозатраты туроператоров и турагентов при реализации турпродукта в сфере выездного туризма. Кроме того, норма противоречит ст. 10 закона № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
Так, в части 5 статьи применительно к существенным условиям договора указаны сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях в объеме, необходимом для реализации турпродукта, и ничего не сказано о внутреннем паспорте гражданина РФ", — подчеркнули в объединении.
Как напомнили в РСТ, в смежных с туризмом отраслях экономики, например, в авиации и на железной дороге, широко распространена реализация билетов по предъявлению заграничного паспорта.
"На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность изменения абзаца 4 пункта 9д правил функционирования единой информационной системы электронных путевок в части исключения сведений о внутреннем паспорте заказчика в случае реализации турпродукта в сфере выездного туризма", — говорится в письме РСТ.
Напомним, что с 15 ноября для туроператоров и турагентов стала обязательной передача данных обо всех параметрах каждого организованного тура за рубеж в государственную информационную систему электронных путевок. Туроператоры по внутреннему туризму должны будут начать передавать данные обо всех реализованных турах в систему с 1 сентября 2024 года.
Между тем, по отзывам туроператоров, пока что система работает крайне нестабильно.
/TOURBUS.RU
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