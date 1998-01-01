Турагентства: На Новый год лидируют Таиланд и Красная Поляна

Как сообщает РСТ, согласно опросу турагентств, Таиланд лидирует среди зарубежных стран по бронированиям туров на Новый год и каникулы, при этом в России наиболее востребован курорт Красная Поляна. Как отмечают в турагентствах, обычно очень востребованный в этот период Египет утратил свои позиции из-за ближневосточного кризиса. Одновременно заметно вырос спрос на Сейшелы и Маврикий, куда недавно появилась прямая перевозка «Аэрофлота» из Москвы.

Как сообщил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, новогодний спрос сейчас выше прошлогодних показателей.

«Год назад в это же время еще чувствовались последствия мобилизации и даже ковида, сейчас их нет. Также в этом году открылось больше зарубежных направлений, а это целое событие для нынешнего туризма. Добавились Китай, Маврикий, Грузия. Средний прирост продаж в нашей сети – 15-20% в целом по всем направлениям», – сказал эксперт.

В топе-5 продаж, под данным сети, Арабские Эмираты. На втором месте – Таиланд, затем идут Турция, Египет, замыкает пятерку Белоруссия.

«В прошлом году Египет входил в тройку, но сейчас влияет, прежде всего, ближневосточная ситуация и повышение цен. Правда, египетские отельеры уже начали снижать тарифы, на Новый год подешевела и Турция.

Некоторые направления вынуждены компенсировать таким образом недостаток спроса, другие же, наоборот, пользуются высоким спросом, чтобы повысить стоимость. Например, Таиланд резко подорожал по сравнению с предыдущим новогодним периодом», – пояснил эксперт.

Г-н Мкртчян также отметил, что в этом году лучше продается экзотика – Маврикий, Сейшелы, Мальдивы.

«Первые два направления с появлением прямой перевозки уже отняли у Мальдив значительную часть турпотока: россияне, несколько раз отдохнувшие на этом архипелаге, теперь с удовольствием отправятся на другие острова. И как только появятся прямые рейсы во Вьетнам, он составит серьезную конкуренцию Таиланду.

Оживление новогодних продаж произошло где-то в конце октября – самом начале ноября. Особой активизации спроса уже не ожидаем», – сказал Алексан Мкртчян.

Среди российских направлений, по его словам, в лидерах Красная Поляна, Санкт-Петербург, Калининград, на четвертом месте суммарно идут кавказские курорты Домбай, Приэльбрусье и Архыз, на пятом – Казань.

В агентстве «Инфотур» в топ продаж зарубежных направлений входят Арабские Эмираты, Египет и Таиланд.

«Египет предсказуемо потерял в объемах из-за военных событий у соседей, у нас был даже один запрос на аннуляцию. Но, узнав про штрафы, турист передумал. Тем более, на египетских курортах все спокойно, да и цены немного упали на Новый год, а на ноябрь-декабрь снижение доходит до 50%», – пояснил генеральный директор компании Роман Елагин.

Среди российских направлений, по его словам, на новогодний период лучше всего продаются горнолыжные туры на Красную Поляну, на втором месте Шерегеш.

«На третье место могу поставить Мурманск, который набирает обороты последние года два: туристы хотят увидеть северное сияние, попробовать местную гастрономию, порыбачить. Россияне явно заметили рекламу направления. Если в прошлом году по Мурманску было условно 10 обращений, то в этом уже 30», – добавил эксперт.

В то же время, как отмечает директор саратовского турагентства «Лагуна-тур» Дмитрий Анпилогов, на сегодня у них продано менее 50% в туров на Новый год по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Но впереди еще полтора месяца, все может измениться. Последние две-три недели Египет плохо продается, есть отмены туров. Сейчас, в основном, бронируют дальние страны, преобладают Сейшелы, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия. Также берут Турцию, иногда спрашивают Армению и Грузию.

Конечно, самые востребованные новогодние заезды – в Таиланд, Арабские Эмираты, на Мальдивы и Шри-Ланку», – говорит эксперт.

/TOURBUS.RU