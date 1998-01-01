«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с китайской и российской турассоциациями

Как сообщает АТОР, с 14 по 17 ноября в г. Ханчжоу (КНР) прошла Генеральная ассамблея Всемирного туристического альянса (World Tourism Alliance, WTA). В том числе в рамках мероприятия был подписан меморандум, который, по мнению экспертов, позволит существенно продвинуться в решении наиболее актуальные проблемы туристического обмена между Россией и Китаем.

Как сообщается, в рамках Ассамблеи был подписан меморандум о взаимопонимании между «Китайской ассоциацией туристических сервисов» (China Association of Travel Services, CATS), ассоциацией «Мир без границ» и ПАО «Аэрофлот».

Участники договорились продолжить сотрудничество в целях дальнейшего развития туризма между Россией и Китаем, расширять географию поездок туристов, содействовать увеличению группового безвизового обмена между странами.

«Меморандум – важный инструмент преодоления взаимных организационных сложностей по целому ряду вопросов. Во-первых, это касается осуществления въезда и выезда безвизовых туристических групп через международные терминалы в аэропортах России и Китая. Будет оказано содействие туристическим компаниям в решении вопроса необходимости наличия представителей в аэропортах для организации встреч и проводов туристических групп», – пояснил глава ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.

Как сообщает АТОР, координацию деятельности туристических компаний предполагается поручить «Аэрофлоту». При этом туроператоры будут получать информационную и организационную поддержку представителей «Аэрофлота», в том числе, при осуществлении перевозок туристов и прохождении аэропортового контроля.

«Во-вторых, наши коллеги из CATS отметили недостаточную информационную и рекламную поддержку для рейсов авиаперевозчиков между Россией и Китаем со стороны региональных и местных властей. Будем совместно выходить на диалог с региональными властями обеих стран с предложением о проведении согласованных кампаний по продвижению взаимных поездок», – отметил г-н Львов.

В свою очередь, «Аэрофлот» будет рассматривать предложения от двух ассоциаций и от региональных властей на предоставление специальных условий перелета для групп «профессиональных посетителей»: работников туркомпаний, представителей СМИ, экспертов и лидеров общественного мнения.

«И наконец, третий вопрос касается цифровизации. Предполагается формировать совместные цифровые решения, которые повысят эффективность работы туристических компаний, а также позволят оптимизировать деятельность аэропортов», – рассказал председатель Совета «Мира без границ»

В то же время, как заявил сегодня в интервью нашему порталу председатель Ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрий Цуркан, подписанный меморандум вызывает у профессионалов туризма ряд вопросов. По словам эксперта, «Это договоренности между ассоциациям и к официальным структурам этот меморандум отношения не имеет.

Остается непонятным - что это за «совместные цифровые и кроссплатформенные решения и содействие транзакциям»?

Как "Аэрофлот" собирается «координировать деятельность туроператоров» и «оказывать содействие в прохождении аэропортового контроля», который вообще-то осуществляют погранслужба, таможня и ветконтроль?

Мы готовим запрос в «Аэрофлот» с просьбой прояснить ряд наших вопросов к документу, который они подписали».