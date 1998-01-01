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Получить британскую визу стало сложнее/ Более 120 тысяч иностранцев уже формили электронные визы в Россию/ Во Франции закрываются российские визовые центры

Получить британскую визу стало сложнее

Россия зеркально ответит на любые недружественные шаги Лондона в визовой сфере, сообщил в интервью «РИА Новости» директор Второго Европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

По его словам, в МИД России продолжают поступать жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.

"Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан", - пояснил г-н Беляев.

"В этой связи заостренно ставим соответствующие вопросы перед британским посольством в Москве, требуем от британских чиновников не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам", - отметил он.

По словам дипломата, принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к России, МИД "во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз до нормализации ситуации".

Более 120 тысяч иностранцев уже формили электронные визы в Россию

Более 120 тысяч иностранных граждан оформили электронные визы в Россию с момента запуска соответствующего сервиса 1 августа 2023 года, сообщает консульский департамент МИД РФ.

Как напоминают в МИД, электронной визой для краткосрочной поездки продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов Евросоюза.

«Получение ЕЭВ не требует физического посещения консульства, визового центра или туристического агентства: все требуемые для ее оформления операции иностранец совершает самостоятельно онлайн. Ввиду удобства данного инструмента ожидаем дальнейшего роста доли ЕЭВ в общем объеме виз, оформляемых для поездок с частными, туристическими, деловыми и иными краткосрочными целями», — говорится в сообщении.

Во Франции закрываются российские визовые центры

МИД РФ сообщает, что с 24 ноября российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу.

«Визовые центры изначально открывались в качестве «помощников» для дипломатических представительств и консульских учреждений в тех странах и городах, где количество желающих получить российские визы существенно превышало штатные и технические возможности загранучреждений по оперативной обработке визовых ходатайств, что приводило к многодневным, а порой и многомесячным очередям в посольства и консульства», — напоминают в дипломатическом ведомстве.

«Нынешние объемы визовой работы в ряде государств-членов Евросоюза вполне позволяют консульствам принимать визовые заявки напрямую, не опираясь на содействие визовых центров. Более того, работа последних становится нерентабельной.

Таким образом, хотели бы подчеркнуть, что закрытие визовых центров во Франции никоим образом не отразится на возможностях для всех желающих оперативно получать визы для поездок в Россию», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что иностранные граждане все более активно пользуются возможностью оформлять электронные визы в РФ без посещения консульств и визовых центров.

/TOURBUS.RU

