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21 ноября
Travelata: Новый год наши туристы встретят в России, ОАЭ и Египте
Интернет-магазин туров Travelata проанализировал ход продаж новогодних туров
Российские курорты лидируют среди популярных направлений на новогодние праздники, - сообщает пресс-служба компании Travelata.ru. Больше трети туристов, которые приобрели поездки на длинные выходные через интернет-магазин туров Travelata.ru, собираются остаться в стране. Средний чек такого отдыха составляет 88 тыс. рублей.
Второе место досталось ОАЭ (22%), и тут цена путешествия уже значительно выше – 305 тыс. рублей в среднем.
Немного дешевле обойдется поездка в Египет (12%) – 287 тыс. рублей за тур. Встретить 2024 год в Турции собираются 10% туристов, средний чек такой поездки составляет 235 тыс. рублей.
Самым же дорогим направлением на новогодние выходные стал Таиланд. Побывать там планируют 9% отдыхающих, средний чек поездки в Юго-Восточную Азию – 390 тыс. рублей.
В прошлом году распределение популярных направлений было почти таким же. При этом цены на путешествия за год ощутимо выросли. Например, стоимость поездки в Египет подскочила со 190 тыс. рублей до 287 тыс.
Но даже несмотря на рост цен, аналитики сервиса Travelata.ru отмечают резкое увеличение продаж: число бронирований стало больше на 54% по отношению к тому же периоду прошлого года.
Российские туристы хотят встретить Новый год с максимальным комфортом, поэтому стали обращать больше внимания на систему питания «ультра все включено». Доля туров с таким обслуживанием выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Однако самым популярным вариантом питания остаются завтраки.
Это связано с тем, что большинство туристов планируют побывать на отечественных курортах, а во время таких путешествия отдается предпочтение именно такой системе питания. Два года подряд наиболее востребованными оказываются отели 4*. Также туристов привлекает размещение в трех- и пятизвездочных отелях.
/TOURBUS.RU
Топ-5 популярных направлений на новогодние праздники 2022-23 гг. + средний чек (продажи до 13.11.2022 включительно)
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