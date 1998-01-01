Российские горнолыжные склоны начинают сезон

Уже заработали зимние курорты в Мурманской области и Кузбассе, начинается горнолыжный сезон и на Северном Кавказе

Российские горнолыжные курорты ждут гостей: часть из них уже открылась, остальные планируют открытие в конце ноября – начале декабря, - сообщает сегодня RTN.

По словам главы комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева, крупнейший областной курорт «Большой Вудъявр» еще 5 ноября, первым в России, открыл горнолыжный сезон 2023-2024. Предыдущий зимний сезон продлился 214 дней – с 6 ноября 2022 года по 6 июня 2023 года. Поток туристов превысил 335 тыс. человек.

«Всего в области 11 курортов. Это, в частности, комплексы «Огни Мурманска», «Норд Стар», «Южный склон», «Салма», два крупных курорта в Хибинах – «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». У нас сезон катания не менее двухсот дней, с ноября по июнь. В этом году появятся две новые канатные дороги», – рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Горнолыжный сезон в Кузбассе открылся 18 ноября традиционным «Шерегеш-фестом». Как сообщила министр туризма Кемеровской области Елена Латышенко, среди сюрпризов для тех, кто не собирается вставать на горные лыжи и сноуборд, – самый большой тюбинг-парк в России, а также школа беговых лыж.

«Он открылся к этому сезону. Сейчас гостиницы горнолыжного курорта Шерегеш загружены под 90%, а на новогодние праздники – даже выше. В целом турпоток на курорт этой зимой, как ожидается, будет на 8% больше, чем в прошлом году», – рассказала она.

На кузбасском курорте туристов ждет широкий выбор размещения – от студенческого формата до отелей 4*. «В этом году в Шерегеше введены в эксплуатацию 120 модульных гостиниц. Это позволило увеличить количество мест на 364. Появился еще один подъемник, итого их на курорте стало 21. В целом протяженность трасс в этом году выросла до 60 км», – рассказала Елена Латышенко.

На Северном Кавказе горнолыжный сезон в процессе открытия. В Кабардино-Балкарии старт ему дан 20 ноября, но катания на трассах будут начинаться постепенно в зависимости от погодных условий.

Общая длина трасс в Приэльбрусье – 37 км, туристов ждут 200 различных объектов размещения, 11 подъемников. Для удобства гостей вводится еще одна большая парковка на 800 мест, откуда запустят автобусы до Поляны Азау. Сезон продлится до начала лета.

Как сообщил заместитель министра курортов и туризма республики Асланби Шхагапсоев, впервые в этом году РЖД организовала мультимодальные маршруты до курортов Приэльбрусья по единому билету, которые будут действовать до апреля 2024 года.

Новое транспортное сообщение появилось также с горнолыжными курортами Карачаево-Черкесии. Как сообщил министр туризма и курортов республики Расул Текеев, региональное правительство вместе с РЖД впервые в истории современной России запускают новые комфортабельные турпоезда из Ростовской области и Краснодарского края.

По статистике, жители этих регионов – самые частые гости курортов Карачаево-Черкесии. Поезда будут курсировать в формате «отель на колесах», двухдневная программа пребывания в республике предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз с осмотром самых интересных природных достопримечательностей.

«Открытие горнолыжных курортов Архыз и Домбай планируется в начале декабря. На Домбае туристов ждут 7 тысяч гостиничных мест, 12 горнолыжных трасс протяженностью 25 км. Есть трасса-«лягушатник» для детей. Всего 9 канатных дорог. На Архызе 15 тысяч мест в отелях, 8 канатных дорог и 27 км трасс», – сообщил Расул Текеев.

Наконец, Сахалин планирует открыть сезон 1 декабря. По словам министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, в регионе максимально благоприятные для катания температуры – 10-12 градусов, сезон продолжается пять месяцев, более 40 км трасс. Ежегодно поток горнолыжников растет здесь на 20%.

/TOURBUS.RU