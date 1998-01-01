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27 ноября в Поволжье стартует кубинское роуд-шоу Cuba Unica

Кубинское роуд-шоу пройдет в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре

Кубинское роуд-шоу Cuba Unica пройдет в 27 ноября по 1 декабря в крупнейших городах Поволжья.

В этом году в мероприятии примет участие очень представительная делегация кубинских участников - 12 туроператоров и гостиничных сетей. Делегацию возглавляет советник по туризму посольства Кубы в России г-жа Кристина Леон Изнага.

В рамках Cuba Unica в каждом городе пройдут презентации всех участников и затем состоится воркшоп. Как обычно, деловую часть завершит лотерея для гостей.

Ожидается, что роуд-шоу Cuba Unica посетят более трехсот представителей региональных турфирм.

Напомним что, как мы сообщали ранее, по итогам 2023 года остров Свободы планирует принять рекордное в своей истории количество российских туристов

Советник по туризму посольства республики Куба в России г-жа Кристина Леон Изнага сообщила, при существующих объемах авиаперевозки и заполняемости рейсов из России на Кубу в первой половине декабря ожидается обновление рекорда допандемийного 2019 года когда страну посетило почти 178 тыс.россиян.

В итоге, по прогнозам кубинской стороны, российский турпоток на Кубу в 2023 году может превзойти 180 тыс.человек.

Отметим, что за январь-октябрь 2023 года на Кубе приняли 146 305 туристов из России. Это почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (42 676 человек).

По количеству туристов Россия - третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США.

В зимнем сезоне 2023-2024 прямые рейсы на Кубу будут выполняться как из Москвы, так и Санкт-Петербурга. К полетным программам из Москвы авиакомпаний Nordwind (курорты Варадеро и Кайо Коко) и «Россия» (Варадеро) впервые добавятся прямые перелеты из Санкт-Петербурга.

Города и даты проведения роуд-шоу:

27 ноября

Ярославль

«Ринг Премьер Отель»

28 ноября

Нижний Новгород

«Sheraton Нижний Новгород»

30 ноября

Казань

«Корстон Казань Отель»

1 декабря

Самара

«Лотте Отель Самара»

Время проведения мероприятий в каждом городе - с 9:30 до 14:00.

На встречу с турбизнесом городов Поволжья прибудут:

- Министерство туризма Кубы,

- туроператоры Havanatur, Cubatur, Enjoy Travel Group, Pegas Touristik, «Квинта Тур»,

- гостиничные сети Muthu Hotels MGM, Cubanacan, Iberostar Cuba Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, Blue Diamond Hotels & Resorts, Grupo Hotelero Gran Caribe и ROC Hotels Cuba.

Для участия в роуд-шоу Cuba Unica необходима регистрация.

