Он добавил, что переговоры ведутся в том числе о покрытии долгов компании.
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20 ноября
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Red Wings полетит из Екатеринбурга в Грузию/ Nordwind поставит рейсы в Дагестан из шести городов/ Qazaq Air начнет полеты из Казахстана в Новосибирск
Red Wings полетит из Екатеринбурга в Грузию
Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси из аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба аэропорта.
"В предстоящем сезоне прямые рейсы будут выполняться в Тбилиси и Кутаиси. Полеты в Тбилиси уже начались, а в Кутаиси первый рейс отправится 3 декабря", — говорится в пресс-релизе.
Рейсы в Тбилиси будут выполняться по воскресеньям и четвергам, в Кутаиси можно будет отправиться в воскресенье и вторник. На обоих направлениях будут задействованы самолеты Superjet 100.
Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Грузию перестали осуществляться в июле 2019 года. В настоящее время в России сняты ограничения на полеты в эту страну.
Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.
Nordwind поставит рейсы в Дагестан из шести городов
Авиакомпания Nordwind расширит маршрутную сеть рейсов в Дагестан за счет шести новых городов, увеличит число рейсов на действующих маршрутах, сообщила авиакомпания.
В частности, в 2024 году Nordwind планирует открыть регулярные рейсы из трех городов Приволжского федерального округа (ПФО) — Саранска, Кирова, Оренбурга, а также из Сыктывкара (Северо-Западный ФО), Нижневартовска (Уральский ФО) и Иванова (Центральный ФО).
"В текущем году мы запустили отсюда уже 15 направлений, достигнув доли в региональных рейсах из Махачкалы в 24%. В 2024 году Nordwind продолжит усиливать присутствие в Дагестане и на Северном Кавказе в целом.
Мы рассчитываем увеличить здесь полетную программу до 21 направления, выйдя на объем перевозок не менее чем 427 тыс. пассажиров", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора авиакомпании Антона Маттиса.
Кроме того, авиакомпания намерена увеличить число рейсов из Тюмени в Махачкалу до 3 раз в неделю, из Уфы — до 5 раз, из Казани — до 7 раз в неделю.
Базовыми аэропортами Nordwind являются "Шереметьево", "Пулково", Сочи, Казань и Махачкала.
Qazaq Air начнет полеты из Казахстана в Новосибирск
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air в декабре возобновит полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск, сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.
Договоренности о возобновлении Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск достигли министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и его российский коллега Виталий Савельев в ходе встречи, состоявшейся в рамках Транспортной недели в Москве.
С декабря этого года авиакомпания, по информации пресс-службы министерства, планирует выполнять рейсы по маршруту Астана-Новосибирск с частотой до 5 рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск — Новосибирск с частотой до 2 рейсов в неделю.
Qazaq Air создана в 2015 году, на 100% принадлежит госфонду "Самрук-Казына", занимает около 7% авиарынка Казахстана. Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG.
Между тем Казахстан проводит переговоры с вьетнамской Sovico Group о продаже авиакомпании Qazaq Air, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге в понедельник.
"Мы ведем речь о продаже Qazaq Air, привлечении туда международного игрока. Это сложный и комплексный вопросы. Буквально утром проводили встречу с иностранной компанией. Более детально обсуждаем с вьетнамской компанией, это группа компаний Sovico Group", — уточнил г-н Карабаев.
Он добавил, что переговоры ведутся в том числе о покрытии долгов компании.
/TOURBUS.RU
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