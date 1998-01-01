"Мы ведем речь о продаже Qazaq Air, привлечении туда международного игрока. Это сложный и комплексный вопросы. Буквально утром проводили встречу с иностранной компанией. Более детально обсуждаем с вьетнамской компанией, это группа компаний Sovico Group", — уточнил г-н Карабаев.

Он добавил, что переговоры ведутся в том числе о покрытии долгов компании.