Новости Мировой турбизнес-2024: «Концертный» туризм, блогеры-турагенты, аэротакси и доступный бизнес-класс Компания Amadeus представила исследование новых трендов развития туризма в наступающем году

Туризм в погоне за концертами любимых музыкантов, летающие такси, усиление влияния искусственного интеллекта на туротрасль, «инфлюенсеры» из соцсетей в роли турагентов. Это и многое другое ожидает международный туризм в 2024 году, считают в компании Amadeus, - сообщает сегодня АТОР. Факторы, влияющие на туристическую отрасль с момента начала пандемии, сформировали, в том числе, новые тренды ее развития, говорится в аналитическом прогнозе Amadeus. Так, после социальной изоляции, вызванной пандемией, когда группы и музыкальные исполнители долгое время не могли давать «живые» выступления, в этом году наступил настоящий бум поездок на концерты и фестивали, говорят в Amadeus. Ожидается, что эта тенденция усилится к концу года и в 2024 году. Например, Тейлор Свифт недавно объявила даты тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону на следующий год, собрав поклонников со всего мира. В исследовании Amadeus предполагается, что даты концертов Тейлор Свифт в Австралии, Сингапуре и Японии на 2024 год оказали значительное влияние на поиск туров и объемы бронирований отелей в этих странах. Так, в течение недели после объявления о концерте количество запросов на авиабилеты в Мельбурн и Сидней выросло по сравнению с предыдущей неделей на 44%, в то время как количество бронирований в эти города выросло на 446%. Поиск авиабилетов в Сингапур также показал рост на 18% по сравнению с предыдущей неделей вскоре после того, как были объявлены концерты Тейлор Свифт и группы Coldplay. Социальные сети уже давно стали мощной силой на этапе выбора направления для поездки. Но теперь появилась новая тенденция. Инфлюенсеры – больше не только источник вдохновения для путешествия. Теперь они являются и посредниками в организации поездок и при бронировании. Влиятельные блогеры из социальных сетей, такие как фотограф-путешественник Рафаэль Фернандес Кабальеро, тренер по йоге Элиз Сьяна и путешественница Алиса Рамос, разрабатывают и проводят свои собственные групповые поездки. Росту количества так называемых «агентов влияния» в туризме способствуют новые инструменты электронной коммерции, такие как Thatch, Luxury Travel Hackers и TrovaTrip. Эти технологии позволяют блогерам, использующим различные социальные сети, делиться ссылкой на бронирование непосредственно на странице своего профиля и обрабатывать платежи. Поскольку города становятся все более перегруженными, а загрязнение воздуха все более распространенным, потенциальным решением проблемы транспорта, работающего на бензине, станет появление skyways – пассажирских внутригородских воздушных линий с электроаэротакси. Немецкий производитель самолетов Volocopter планирует предоставить парк аэротакси уже для Олимпийских игр в Париже в 2024 году, что сделает его одной из первых сетей электрических воздушных такси. В то же время Volocopter расширяет свое присутствие в Азии, планируя запустить электрические воздушные такси в Сингапуре в 2024 году Генеративный искусственный интеллект (GAI) повышает ценность онлайн-планирования путешествий для потребителей, поскольку поиск и рекомендации становятся «гиперперсонализированными» и более интуитивными. Вместо того, чтобы выбирать фильтры для точной настройки поиска на сайте метапоиска или в онлайн-туристическом агентстве (OTA), путешественники могут просто предоставить краткую информацию чат-боту точно так же, как вы сделали бы это с консультантом-человеком. Например, новый плагин ChatGPT от Expedia действует как виртуальный помощник в путешествиях, прислушиваясь к потребностям клиентов и предоставляя мгновенные рекомендации по отелям и маршрутам с У авиакомпаний сейчас появляются и более доступные тарифы бизнес-класса, - говорится в обзоре. Так, еще в 2019 году Emirates стала одной из первых авиакомпаний, выпустивших билеты «специального» бизнес-класса, без доступа в бизнес-лаунж, с ограниченным выбором мест и без возможности повышения класса обслуживания. Следом за этим Qatar Airways представила тариф бизнес-класса Lite, при котором пассажиров просят доплачивать за доступ в бизнес-лаунж и изменение даты или маршрута. /TOURBUS.RU

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