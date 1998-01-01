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20 ноября
«Аэрофлот» и «Аврора» могут начать рейсы в Северную Корею
Основную часть пассажиров должны составить бизнес-туристы и «любители экзотики»
Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», делегация Росавиации на минувшей неделе посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР организации рейсов российских перевозчиков в Пхеньян. Предложение оценить готовность к таким перевозкам, по данным издания, получил «Аэрофлот» и дальневосточная «Аврора».
Речь, говорят источники, может идти об увеличении числа регулярных рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении (СВС). В первом СВС между СССР и КНДР назначенным перевозчиком был «Аэрофлот». В СВС от 1997 года говорится, что каждая сторона может назначить любое авиапредприятие, письменно уведомив другую. «Дополнительные, специальные и чартерные рейсы» выполняются по предварительному запросу без ограничений. Сообщение предусмотрено между Москвой, Владивостоком и Пхеньяном. Действующих допусков на полеты в КНДР у «Аэрофлота», по данным источника в отрасли, нет.
О существовании назначенных перевозчиков ему неизвестно: до приостановки авиасообщения в 2020 году из-за пандемии перелеты со стороны РФ, по его данным, выполнялись «в основном спецбортами».
Сейчас полеты во Владивосток дважды в неделю выполняет единственная авиакомпания КНДР Air Koryo. Билет, говорится на ее сайте, стоит $230. Также Air Koryo летает в Пекин. Согласно Flightradar24, в парке Air Koryo десять самолетов возрастом до 44 лет, за рубеж летают два Ту-204 (14 и 30 лет) и один Ан-148 (10 лет).
«В новых внешнеполитических реалиях Россия формирует новые партнерства, строительство и развитие которых без прямого авиасообщения из Москвы не слишком комфортно,— говорит глава «Авиапорта» Олег Пантелеев.— Основные интересанты таких рейсов — из деловых и политических кругов — находятся в Москве».
Поэтому наличие прямых перелетов, выполняемых российскими авиакомпаниями, значительно повысило бы возможности российских делегаций посещать Пхеньян.
У российских авиакомпаний нет узкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, способных выполнять беспосадочные полеты между столицами, говорит эксперт, «а на широкофюзеляжных самолетах не получится обеспечить должную загрузку для высокочастотного сообщения». В этой ситуации рейсы со стыковкой во Владивостоке «логичны с точки зрения коммерции, хотя и менее комфортны для пассажиров».
Позже можно будет говорить о возобновлении прямых рейсов несколько раз в неделю.
По словам собеседников издания в отрасли, сейчас авиасообщение в КНДР состоит из «командировочного трафика».
До пандемии туристы из РФ могли посетить КНДР в рамках организованных туров. Как рассказали в двух крупных туркломпаниях Москвы, в среднем им удавалось каждые полгода собирать одну группу на 10–15 человек.
Разрешения на въезд и визы оформлялись через фирмы-посредники во Владивостоке, сотрудничающие с консульским отделом посольства КНДР в РФ. Получение документов занимало около трех недель, цена тура на человека — от $500 до $1 тыс.
Обычно при открытии новых зарубежных направлений власти (Росавиация и с 2022 года Минэкономики) направляют запрос по оценке потенциального спроса в Российский союз туриндустрии, в 2023 году для КНДР его не поступало, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
По мнению другого собеседника издания в туротрасли, несмотря «на ситуативный интерес», трафик в Пхеньян вряд ли будет превышать несколько тысяч человек в год.
Для сравнения он привел Иран, «более открытую, но также находящуюся под санкциями страну» с прямыми рейсами из РФ: ее, по данным погранслужбы ФСБ, в 2022 году посетили всего 20 тыс. россиян.
Хотя, добавляет он, «безусловно, найдутся любители экзотики, готовые прожить неделю без интернета и под присмотром ради сувениров и галочек на карте».
/TOURBUS.RU
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