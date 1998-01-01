Новости «Аэрофлот» и «Аврора» могут начать рейсы в Северную Корею Основную часть пассажиров должны составить бизнес-туристы и «любители экзотики»

Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», делегация Росавиации на минувшей неделе посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР организации рейсов российских перевозчиков в Пхеньян. Предложение оценить готовность к таким перевозкам, по данным издания, получил «Аэрофлот» и дальневосточная «Аврора». Речь, говорят источники, может идти об увеличении числа регулярных рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении (СВС). В первом СВС между СССР и КНДР назначенным перевозчиком был «Аэрофлот». В СВС от 1997 года говорится, что каждая сторона может назначить любое авиапредприятие, письменно уведомив другую. «Дополнительные, специальные и чартерные рейсы» выполняются по предварительному запросу без ограничений. Сообщение предусмотрено между Москвой, Владивостоком и Пхеньяном. Действующих допусков на полеты в КНДР у «Аэрофлота», по данным источника в отрасли, нет. О существовании назначенных перевозчиков ему неизвестно: до приостановки авиасообщения в 2020 году из-за пандемии перелеты со стороны РФ, по его данным, выполнялись «в основном спецбортами». Сейчас полеты во Владивосток дважды в неделю выполняет единственная авиакомпания КНДР Air Koryo. Билет, говорится на ее сайте, стоит $230. Также Air Koryo летает в Пекин. Согласно Flightradar24, в парке Air Koryo десять самолетов возрастом до 44 лет, за рубеж летают два Ту-204 (14 и 30 лет) и один Ан-148 (10 лет). «В новых внешнеполитических реалиях Россия формирует новые партнерства, строительство и развитие которых без прямого авиасообщения из Москвы не слишком комфортно,— говорит глава «Авиапорта» Олег Пантелеев.— Основные интересанты таких рейсов — из деловых и политических кругов — находятся в Москве». Поэтому наличие прямых перелетов, выполняемых российскими авиакомпаниями, значительно повысило бы возможности российских делегаций посещать Пхеньян. У российских авиакомпаний нет узкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, способных выполнять беспосадочные полеты между столицами, говорит эксперт, «а на широкофюзеляжных самолетах не получится обеспечить должную загрузку для высокочастотного сообщения». В этой ситуации рейсы со стыковкой во Владивостоке «логичны с точки зрения коммерции, хотя и менее комфортны для пассажиров». Позже можно будет говорить о возобновлении прямых рейсов несколько раз в неделю. По словам собеседников издания в отрасли, сейчас авиасообщение в КНДР состоит из «командировочного трафика». До пандемии туристы из РФ могли посетить КНДР в рамках организованных туров. Как рассказали в двух крупных туркломпаниях Москвы, в среднем им удавалось каждые полгода собирать одну группу на 10–15 человек. Разрешения на въезд и визы оформлялись через фирмы-посредники во Владивостоке, сотрудничающие с консульским отделом посольства КНДР в РФ. Получение документов занимало около трех недель, цена тура на человека — от $500 до $1 тыс. Обычно при открытии новых зарубежных направлений власти (Росавиация и с 2022 года Минэкономики) направляют запрос по оценке потенциального спроса в Российский союз туриндустрии, в 2023 году для КНДР его не поступало, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. По мнению другого собеседника издания в туротрасли, несмотря «на ситуативный интерес», трафик в Пхеньян вряд ли будет превышать несколько тысяч человек в год. Для сравнения он привел Иран, «более открытую, но также находящуюся под санкциями страну» с прямыми рейсами из РФ: ее, по данным погранслужбы ФСБ, в 2022 году посетили всего 20 тыс. россиян. Хотя, добавляет он, «безусловно, найдутся любители экзотики, готовые прожить неделю без интернета и под присмотром ради сувениров и галочек на карте». /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка