Число бронирований российских отелей на Новый год выросло на 52%

Цены на новогоднее размещение при этом выросли за год лишь на 8,4%

Объем бронирований номеров в гостиницах России в этом зимнем сезоне на 23% выше, чем годом ранее, а количество бронирований отелей на новогодние праздники выросло на 52%, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

«Мы видим рост объема бронирований на новогодние праздники на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года, отдых планируется в среднем на три дня. Средняя стоимость ночи составит 7128 рублей, что на 17,5% больше, чем 2022 году.

Отдых с заездами в новогодние даты обойдется дороже – 11011 рублей за ночь, тем не менее, подорожание здесь не так чувствительно, как по всему зимнему сезону: цены на 8,4% выше показателей 2022 года», — выяснили эксперты РСТ на основе данных, полученных от компании TravelLine.

Лидеры спроса на новогодние праздники – Краснодарский край, на который приходится 19,7% бронирований от общего числа, а также Москва (19,4%) и Санкт-Петербург (14%). Доля этих трех направлений составляет больше половины всех бронирований. Они традиционно занимают первые позиции по популярности в этот период года. Спрос на Краснодарский край подрос еще на 51% по сравнению с 2022 годом, а на Москву и Петербург – на 63%.

Среди направлений с заметным приростом числа бронирований Калининградская область (плюс 81%), Нижегородская область (плюс 67%), Ставропольский край (плюс 47%) и Московская область (плюс 41%). Остальные регионы, входящие в топ-10, также показывают рост спроса: Татарстан — на 26%, Ярославская область – на 29%, Ленинградская область – на 32%.

Спрос на новогодний отдых в Костромской, Вологодской, Рязанской, Псковской, Тверской областях, а также в Бурятии вырос в среднем на 5-11%. В Приморском крае и Омской области бронирований стало на 1,5% меньше. Также снизился спрос на Республику Алтай и Алтайский край – на 28% и 8% соответственно. При этом цены на размещение здесь выросли на 30% и 26%.

По данным РСТ, более 80% отелей доступны сейчас к бронированию на новогодние даты.

По прогнозу Минэкономразвития, в зимнем сезоне 2023-2024 годов по России будут путешествовать 30 млн человек, на 7% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU