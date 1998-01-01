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20 ноября
Турбизнес Петербурга побывал на Урале и в Западной Сибири

В Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени с успехом прошло роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»


 

С 14 по 17 ноября в Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени успешно прошло роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

Петербургская делегация преодолела на ярком фирменном автобусе тысячу километров дорог, провела в четырёх городах 52 презентации и сотни деловых встреч. Профессиональными гостями b2b-мероприятий в общей сложности стали около 300 региональных турфирм.

 

Делегация турбизнеса Петербурга была очень представительной - она объединила туроператоров «Невские сезоны», «Премьера», «Грандрус Турс», «Музыка путешествий», «СПТУРС», «Дельта Невы», «Ладья»; отели «Экспресс Садовая» и «Театральная площадь»; музеи железных дорог России и «Петровская акватория»; судоходную компанию «Водоход» и оператора экскурсионных двухэтажных автобусов City-Sightseeing.

 

Участники представили региональным турфирмам классические и новые маршруты в городе на Неве, новогодние туры, предстоящие рекламники. Многие операторы предложили новым агентствам-партнерам повышенную комиссию за первые бронирования. Особый акцент во многих презентациях был сделан на популярные школьные программы.

  

Нынешнее роуд-шоу Петербурга в России и странах СНГ стало уже восьмым по счету в этом году. До этого деловые турне состоялись в городах Приволжья, Узбекистана, Армении, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Сибири.

Организатором всех роуд-шоу выступил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро.

 

Уральские турагентства отметили высокую эффективность прошедшего роуд-шоу, важность живых презентаций и прямого делового общения, широту представленного турпродукта Северной столицы.

 

 

Вот что говорят опрошенные ТБ агентства-посетители:

Ольга Юркина, «Рино Тур», г. Березняки, Пермский край:

- Я не первый раз на мероприятиях Петербурга. Всегда отмечаю, что презентации очень интересные и познавательные. Сегодня во время их проведения я заполнила своими заметками весь каталог роуд-шоу. В этот раз из Петербурга приехало много новых компаний. Отмечу выступления «Невских сезонов», «Премьеры» и «Дельты Невы».

Я была поражена масштабом Музея железных дорог. Конечно, польза от участия огромная - не зря приехали так издалека - дорога от Березняков до Перми и обратно у нас занимает 6 часов.

 

Владимир Лабинский, директор турагентства «Манго-Тур», Екатеринбург:

- Сегодня прошло очень интересное мероприятие. Я насчитал 12 спикеров и, признаюсь, не ожидал такой широкого спектра презентаций. Были и туроператоры, и музеи, и отели, круизная и автобусная компании. Я приятно удивлён и зарядился этой позитивной энергией участников! Конечно, теперь хочется больше продавать Санкт-Петербург.

А другим городам нужно поучиться у Петербурга, как развивать туристическую инфраструктуру и продвигать себя.

 

 

Елена Лизунова, директор компании «Галактика путешествий», Челябинск

- Я работаю в туризме с 2006 года. Мы с нетерпением ждём именно, когда питерский воркшоп приезжает к нам в город. Это большое событие. Всегда узнаю новые контакты и программы. После этих презентаций я лично сразу начинаю работать с новыми партнёрами, посещать с детскими группами представленные места.

И в этот раз были шикарные презентации, очень современный прекрасный конгрессный зал. Была великолепная «раздатка». Видно, что Питер серьезно подготовился и вложился в своё продвижение! Приезжайте к нам почаще!

 

Ольга Старовойтова, директор компании «СтарКо», Тюмень:

-С удовольствием посетила презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» Роуд-шоу произвело хорошее впечатление. Мы узнали массу новых интересных вещей о Петербурге. Наиболее понравившиеся выступления: компании «Дельта Невы», «Музыка путешествий», «Премьера». Конечно же, «Невские сезоны». Это стабильные туроператоры, с которыми мы работаем на протяжении последних лет, направляем наших туристов - и школьные группы, и индивидуальных туристов. Сегодня также поразили два музея - железных дорог и «Петровская акватория», а также гостиниц в Никольских рядах.

Волшебные презентации! С удовольствием будем отправлять туда туристов.

/TOURBUS.RU


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