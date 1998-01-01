Новости Турбизнес Петербурга побывал на Урале и в Западной Сибири В Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени с успехом прошло роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

С 14 по 17 ноября в Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени успешно прошло роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» Петербургская делегация преодолела на ярком фирменном автобусе тысячу километров дорог, провела в четырёх городах 52 презентации и сотни деловых встреч. Профессиональными гостями b2b-мероприятий в общей сложности стали около 300 региональных турфирм. Делегация турбизнеса Петербурга была очень представительной - она объединила туроператоров «Невские сезоны», «Премьера», «Грандрус Турс», «Музыка путешествий», «СПТУРС», «Дельта Невы», «Ладья»; отели «Экспресс Садовая» и «Театральная площадь»; музеи железных дорог России и «Петровская акватория»; судоходную компанию «Водоход» и оператора экскурсионных двухэтажных автобусов City-Sightseeing. Участники представили региональным турфирмам классические и новые маршруты в городе на Неве, новогодние туры, предстоящие рекламники. Многие операторы предложили новым агентствам-партнерам повышенную комиссию за первые бронирования. Особый акцент во многих презентациях был сделан на популярные школьные программы. Нынешнее роуд-шоу Петербурга в России и странах СНГ стало уже восьмым по счету в этом году. До этого деловые турне состоялись в городах Приволжья, Узбекистана, Армении, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Сибири. Организатором всех роуд-шоу выступил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро. Уральские турагентства отметили высокую эффективность прошедшего роуд-шоу, важность живых презентаций и прямого делового общения, широту представленного турпродукта Северной столицы. Вот что говорят опрошенные ТБ агентства-посетители: Ольга Юркина, «Рино Тур», г. Березняки, Пермский край: - Я не первый раз на мероприятиях Петербурга. Всегда отмечаю, что презентации очень интересные и познавательные. Сегодня во время их проведения я заполнила своими заметками весь каталог роуд-шоу. В этот раз из Петербурга приехало много новых компаний. Отмечу выступления «Невских сезонов», «Премьеры» и «Дельты Невы». Я была поражена масштабом Музея железных дорог. Конечно, польза от участия огромная - не зря приехали так издалека - дорога от Березняков до Перми и обратно у нас занимает 6 часов. Владимир Лабинский, директор турагентства «Манго-Тур», Екатеринбург: - Сегодня прошло очень интересное мероприятие. Я насчитал 12 спикеров и, признаюсь, не ожидал такой широкого спектра презентаций. Были и туроператоры, и музеи, и отели, круизная и автобусная компании. Я приятно удивлён и зарядился этой позитивной энергией участников! Конечно, теперь хочется больше продавать Санкт-Петербург. А другим городам нужно поучиться у Петербурга, как развивать туристическую инфраструктуру и продвигать себя. Елена Лизунова, директор компании «Галактика путешествий», Челябинск - Я работаю в туризме с 2006 года. Мы с нетерпением ждём именно, когда питерский воркшоп приезжает к нам в город. Это большое событие. Всегда узнаю новые контакты и программы. После этих презентаций я лично сразу начинаю работать с новыми партнёрами, посещать с детскими группами представленные места. И в этот раз были шикарные презентации, очень современный прекрасный конгрессный зал. Была великолепная «раздатка». Видно, что Питер серьезно подготовился и вложился в своё продвижение! Приезжайте к нам почаще! Ольга Старовойтова, директор компании «СтарКо», Тюмень: -С удовольствием посетила презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» Роуд-шоу произвело хорошее впечатление. Мы узнали массу новых интересных вещей о Петербурге. Наиболее понравившиеся выступления: компании «Дельта Невы», «Музыка путешествий», «Премьера». Конечно же, «Невские сезоны». Это стабильные туроператоры, с которыми мы работаем на протяжении последних лет, направляем наших туристов - и школьные группы, и индивидуальных туристов. Сегодня также поразили два музея - железных дорог и «Петровская акватория», а также гостиниц в Никольских рядах. Волшебные презентации! С удовольствием будем отправлять туда туристов. /TOURBUS.RU

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