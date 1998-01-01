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Россия приняла активное участие в ташкентской выставке «Туризм на Шелковом пути»

Особый интерес у туристов и профессионалов вызвали стенды Петербурга, Москвы и Сочи

Сегодня в Ташкенте завершает работу крупнейшее в Центрально-Азиатском регионе деловое мероприятие в сфере туризма и гостеприимства – ежегодная международная ярмарка «Туризм на Шелковом пути».

Как сообщают организаторы, в рамках ярмарки проходит туристическая выставка, где участвует 20 зарубежных стран, гастро-базар с участием именитых шеф-поваров, форум с участием ведущих международных и отечественных специалистов в сфере туризма, а также B2B-встречи между представителями частных компаний из разных стран, круглые столы, выставки туристических услуг и ремесленного искусства.

За три дня работы выставку посетили около 15 тысяч специалистов туризма.

Северная столица принимает участие в выставке и представляет свои новинки для всесезонных путешествий, - рассказали нам в пресс-службе по развитию туризма Северной столицы.

Экспозиция Санкт Петербурга, организованная Конгрессно-выставочным бюро Комитета по развитию туризма, отражает богатое культурное наследие города и долгие годы дружественных отношений и сотрудничества двух государств – России и Узбекистана. Стенд декорирован восточным узором, выполненным в бирюзовом цвете.

Здесь проходят презентации туристских предложений, среди которых как популярные маршруты, так и программы с посещением креативных пространств новой туристской и культурной географии, а также оригинальные виды отдыха и путешествий.

В целях развития сотрудничества к работе стенда были приглашены представители туристской отрасли из Республики Карелия.

«В этом году Санкт Петербург получил почетный статус культурной столицы СНГ, и для нас было важно на выставке в Ташкенте представить все яркие туристские предложения, которые как нельзя лучше помогают раскрыть многогранный потенциал нашего города. Для этого мы пригласили петербургские туркомпании, которые предлагают как классические экскурсионные программы, так и новые маршруты, интересные для разных категорий туристов.

Особый акцент мы делаем на межрегиональных проектах – бесконечном конструкторе путешествий по маршрутам Серебряного ожерелья России и комбинированных турах, позволяющих посетить Петербург и Москву в одной поездке в рамках проекта “Два города – миллион впечатлений”. Уверена, что туристы из Узбекистана смогут найти в Санкт Петербурге для себя нечто особенное», – отметила Екатерина Карпова. заместитель генерального директора Конгрессно-выставочного бюро.

Иностранным коллегам представили и широкое туристическое предложение Москвы, в том числе рассчитанное на зарубежных путешественников. Также на полях ярмарки был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Хокимиятом города Ташкента и Комитетом по туризму города Москвы. В рамках соглашения планируется активная работа над увеличением туристического потенциала обоих направлений и обмен информацией по вопросам развития необходимой для этого инфраструктуры и проектов.

« Узбекистан остается одним из приоритетных направлений международного сотрудничества Москвы в области туризма. Мы продолжаем наращивать деловые контакты, обмениваться лучшими практиками для совместного развития в сфере путешествий. Турпоток из Узбекистана в российскую столицу растет. По итогам первого полугодия 2023 года Узбекистан стал лидером среди стран ближнего зарубежья по числу путешественников, посетивших Москву », – отметил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

В свою очередь власти Сочи на туристической выставке в Ташкенте заключили меморандумы о сотрудничестве с Джизакской и Бухарской областями Узбекистана, сообщает сегодня пресс-служба администрации Сочи.

Также сообщается, что развитие туризма и инвестиционный потенциал курортов стали темой встреч с представителями Минпромторга России и Минэкономразвития России в Республике Узбекистан.

"Сочинской делегацией проведены переговоры по совместному сотрудничеству в сфере туризма с представителями АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, авиакомпании "Узбекские авиалинии". На деловых встречах обсуждались возможные совместные проекты и взаимовыгодное сотрудничество", — отмечается в сообщении.

/TOURBUS.RU

ФОТО: МОСТУРИЗМ