Новости АТОР: Туроператоры не могут начать работать с Электронной путевкой Минэкономразвития — в курсе выявленных серьезных проблем в связи с началом эксплуатации системы

По результатам двух первых дней эксплуатации массовыми туроператорами системы «Электронная путевка» в продуктовом режиме с выгрузкой больших массивов данных в режиме реального времени у участников рынка возникли проблемы. До 30% путевок у ряда крупных туроператоров просто вернулись назад – система их не приняла и не отобразила, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России. Система, по словам источников АТОР, просто возвращала часть заведенных в нее туров с «неизвестной ошибкой». Понять конкретный источник ошибки, говорит один из игроков рынка, в текущей конфигурации «Электронной путевки» пока невозможно. С одной стороны, это может быть результатом неготовности самой системы к большим нагрузкам в "продуктовом" режиме (о том, что система не до конца доработана, неоднократно предупреждали эксперты). Но компетентные специалисты все же склонны полагать, что причиной почти всех отказов является некорректный или неполный ввод данных в систему турагентами. Как напоминают эксперты АТОР, к ИС «Электронная путевка» подключены IT-системы туроператоров, но они автоматически выгружают в нее только те данные о туриста и туре, которые вручную или полуавтоматически заводят их розничные партнеры (турагенты), в том числе через личные кабинеты туроператоров на их сайтах. Именно от агентов и зависит то, что в итоге окажется в той самой «электронной путевке». Но агентский рынок действительно оказался в самом прямом смысле полностью неготовым к нововведению и дате 15 ноября. Несмотря на то, что обновленные формы договоров и инструкции были туроператорами разосланы, этому сегменту не хватило времени и главное, детальных пояснений по каждому шагу работы в новой для них системе, - говорят эксперты. Все осложняется еще и тем, что каждый туроператор с учетом своих технических возможностей настроил работу по «Электронной путевке» так, как виделось удобным именно ему. Единого интерфейса и единых инструкций агенты, работающих с десятками туроператоров, получить не могли. Подробных инструкций по каждому шагу операторы тоже не могли подготовить к 15 ноября – в режиме автоматической выгрузки больших массивов данных в ИС «ЭП» из них еще никто не работал. По сути, туроператоры тоже сейчас разбираются в том, «как это работает» вместе с агентами. В итоге профильные чаты в соцсетях и мессенджерах буквально завалены вопросами турагентов к коллегам о новых условиях работы, правилах ввода. Многие просто не понимают, куда нужно вводить информацию и какую именно, почему нужны те или иные поля, какая ответственность и пр. Одни не знают, что такое «сумма договора» (какую вводить), другие – не могут внести заказчика тура в одной путевке с туристом (который им же и является) и так далее. Одних только проблемынх тем для разных вопросов – более десятка. В результате, отмечают в АТОР, на рынке возникла коллизия. Данные об 20-30% проданных и оплаченных туров просто не отображаются в системе, не вносятся в нее. Но ответственность за невнесение данных в ИС «ЭП» наступила для туроператоров уже 15 ноября, каждый тур который возвращает система – это их большие риски (например, риски исключения из реестра туроператоров), а таких туров – до трети. В то же время ничего поделать с работниками агентств, которые (скорее всего, по незнанию) неправильно заполняют поля в формах – невозможно, ни в каких законодательных и нормативных актах ответственность агента за внесение или невнесение данных в «Электронную путевку» не прописана. Если же ошибки возникают в самой системе, а не по вине агентов – то никаких санкций к ее оператору тоже нет. Возникает патовая ситуация, в которой вполне конкретная юридическая ответственность одних (туроператоров) напрямую зависит от действий третьих сторон, которым юридически ничего не грозит. Как сообщает АТОР, проблема была озвучена и обсуждалась на вчерашнем совещании в Минэкономразвития с участием туроператоров и оператора ИС «ЭП». В ведомстве проявили понимание сложности момента. Так, в ответ на запрос АТОР сообщили, что в связи с вновь выявившимися обстоятельствами в период отладки работы системы «Электронная путевка» Минэк не будет применять к туроператорам штрафные и санкционные меры воздействия, а каждая проблема будет разбираться в индивидуальном порядке. В то же время в ведомстве подтвердили, что озвученная проблема – на контроле, и пообещали совместно с туроператорами выработать алгоритм решения возникшей проблемы в короткие сроки. В свою очередь АТОР также проведет серию обсуждений и экспертных консультаций с членам Ассоциации, чтобы способстовать скорейшему решению возникающих проблемных вопросов. /TOURBUS.RU

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