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В начале декабря в Петербурге пройдет форум «Туризм — детям»

Организатор всероссийского форума - Лига туроператоров С-Петербурга

Всероссийский форум по развитию туризма «Туризм — детям» пройдет с 4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге в гостинице «AZIMUT отель Санкт-Петербург» 4*, - сообщили нам организаторы мероприятия - Лига туроператоров С-Петербурга.

Форум пройдет при стратегическом партнерстве Комитета по детскому и семейному туризму Российского Союза Туриндустрии.

Как сообщили нам в Лиге туроператоров, основной задачей форума станет создание площадки для прямого и конструктивного диалога профессионалов турбизнеса, обсуждение различных позиций и мнений участников, выработка концепции развития детского туризма в современных реалиях быстроменяющегося мира.

На форуме планируется обмен опытом по составлению современных детских программ, изучению и обсуждению лучших региональных практик, формированию нового видения организации групповых туристических поездок, актуальных для современной школы, родителей и самих учащихся.

Как рассказала нам Алена Сергеева, представитель организатора, председатель правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга, «Идея проведения форума по детскому туризму у нас обсуждалась несколько лет. Данное мероприятие просто необходимо, так как в период несезона по России путешествует большое количество школьников и вопросы безопасности, новых креативных программ, новых форматов подачи экскурсии очень важны всегда и в каждом регионе».

«К нам приедут более ста человек со всех уголков страны: от Южно-Cахалинска до Калининграда , коллеги приедут из Архангельска, Волгограда, Перми,Москвы, Тюмени, Нижнего Новгорода , Нальчика, Черкесска, и других 46 городов России», - добавила она.

Для участия в форуме необходимо заполнить анкету (по одной анкете для каждого участника)

Подробная информация о форуме доступна на сайте.

Также можно задать вопросы координатору проектов Лиги туроператоров Ирине Коноваловой по тел. +7(921)757-07-52 или написать на почту liga@tourligaspb.ru, а также воспользоваться формой обратной связи на сайте форума https://tourligaspb.ru/forum.