Госдума повысила госпошлину за выдачу загранпаспорта

С 1 июля 2024 г. пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения составит 6 тыс. руб.

Как сообщает «Интерфакс», сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации на 20% государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения: сейчас пошлина составляет 5 тыс. руб., с 1 июля 2024 г. предлагается установить ее на уровне 6 тыс. руб.

Поправки были внесены в налоговый законопроект (N448566-8) из бюджетного пакета.

Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2 тыс. 500 руб. до 3 тыс. руб.

Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих в РФ. Так, за выдачу вида на жительство иностранному гражданину пошлина вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ — с 350 руб. до 420 руб., за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание — с 1 тыс. 600 руб. до 1 тыс. 920 руб.

За выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам пошлина составит 960 руб.

Пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 тыс. до 12 тыс. руб. за каждого привлекаемого иностранного работника.

Как ранее сообщали СМИ, в сентябре Министерство иностранных дел России предлагало также проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за рубежом, в том числе за оформление загранпаспорта. Если разработанный МИДом проект постановления правительства РФ будет утвержден, стоимость оформления обычного загранпаспорта за рубежом вырастет с $30 до $35, а биометрического — с $80 до $90.

Помимо повышения стоимости оформление загранпаспорта предлагается повысить цену оформления заявления о выходе из российского гражданства вдвое — с $65 до $130.

В пояснительной записке к проекту указано, что размер действующих ставок сборов, взимаемых за совершение консульских действий в загранучреждениях, не индексировался с 2010 года.

В МИДе считают, что повысить размер сборов возможно, так как «за истекший период покупательная способность доллара США, являющегося расчетной валютой ставок, вследствие инфляции снизилась более чем на 30%».

«В отношении наиболее востребованных у российских граждан консульских документов (паспорта, доверенности) рост сборов составит $5–10, что обеспечит минимизацию бремени дополнительных расходов, возлагаемых на плательщиков соответствующих сборов»,— поясняют в министерстве иностранных дел.

/TOURBUS.RU