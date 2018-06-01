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Ecolines прекращает автобусное движение между Россией и Финляндией

Причина — закрытие четырех пограничных переходов на юго-востоке Финляндии

Автобусный перевозчик Ecolines с 18 ноября временно приостановит автобусное движение между РФ и Финляндией, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с решением властей Финляндии о закрытии движения транспортных средств c 00:00 18 ноября 2023 года через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки и Санкт-Петербург — Лаппеенранта — Иматра", — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Последний рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 17 ноября в 14:00. Последний рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится 17 ноября в 14:30.

"Движение по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки и Санкт-Петербург — Лаппеенранта — Иматра будет незамедлительно возобновлено при соответствующем решении властей Республики Финляндия", — уточнила компания.

По информации на сайте Ecolines, компания также осуществляет автобусные перевозки по маршрутам Хельсинки-Петрозаводск и Хельсинки-Москва. Движение по этим маршрутам, согласно приведенному на сайте расписанию, также прекращается с 18 ноября.

Как мы сообщали вчера, правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, переходы на юго-востоке страны Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Западные СМИ отмечают, что в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу, при этом российские власти изменили свое поведение и стали разрешать гражданам третьих стран въезжать на финскую границу без виз.

Россия, в свою очередь, заявила, что считает идею финских властей закрыть КПП на российско-финской границе деструктивной. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, "Россия готова обсудить озабоченности Хельсинки".

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов мира.

Соседняя Эстония готова в случае необходимости также закрыть частично или полностью пункты пропуска на границе с Россией, заявил руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар.

"Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", — сказал он в четверг газете Postimees.

Чиновник отметил, что Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с РФ.

"Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", — считает г-н Коммусаар.

/TOURBUS.RU

