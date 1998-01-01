Молодые, многодетные, состоятельные: чем отличаются туристы из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия, как и другие страны Большого Ближнего Востока, является одним из приоритетных направлений для сотрудничества в сфере въездного туризма в Северную столицу, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

Население Саудовской Аравии превышает 34 млн человек. При этом выездной туризм здесь лишь недавно начал развиваться как отрасль, и у него большой потенциал. По сведениям аналитиков «Турбарометра Санкт Петербурга», путешественники из этой страны – в большинстве молодые (до 45 лет), активные, семейные люди с высоким уровнем дохода.

Изучив профили саудитов, побывавших в Северной столице, исследователи составили портреты разных групп гостей из Саудовской Аравии.

Семейные туристы приезжают группами по шесть-восемь человек (обычно у них не меньше четырех детей), изредка объядиняясь по две-три семьи. Для организации поездки задействуют турагентства и стараются совместить посещение двух столиц – Санкт Петербурга и Москвы. Они активны и ищут развлечения для всей семьи. Таких путешественников отличает продолжительность пребывания – от 10-14 дней до полутора месяцев, особенно в июле и августе, на каникулах. Могут приезжать неоднократно.

Чаще всего останавливаются в гостиницах категории «4 звезды», но нередко отдают предпочтение апартаментам, чтобы иметь возможность готовить привычные блюда. Из-за длительности проживания сумма трат за поездку может достигать 5-6 тысяч долларов на одного человека.

Вторая категория гостей из Саудовской Аравии – небольшие гендерные группы, состоящие только из мужчин или только из женщин. Они во многом похожи на семейных туристов – и по срокам пребывания, и по уровню трат.

В Петербурге их интересуют не только достопримечательности, но и развлечения. Для женщин важен шопинг, для мужчин – гастрономические впечатления.

Группы деловых туристов – это, как правило, участники так называемых поощрительных путешествий. Иногда работодатели отправляют своих сотрудников в такие поездки вместе с семьями. Это большие коллективы – от 60 до 200 человек, состоящие из некоренных жителей Саудовской Аравии (выходцев из Индии, Пакистана, Шри-Ланки и т.д.). Размещаются деловые туристы в отелях «4 и 5 звезд», поездки чаще всего организовываются с помощью MICE-агентств. Бюджет тура – от 700 долларов на человека.

Программа путешествия обычно включает посещение нескольких городов и подразумевает насыщенную экскурсионную программу с акцентом на культурно-познавательную составляющую. У таких гостей могут быть востребованы маршруты Серебряного ожерелья России, начинающиеся в Петербурге как туристском хабе проекта и охватывающие все регионы Северо-Запада.

Если для семейных и моногрупп характерен короткий срок планирования путешествия в Россию – одна-две недели, – то поездки деловых туристов планируются примерно за полгода.

По мнению специалистов «Турбарометра», путешественников из Саудовской Аравии в нашем регионе привлекают культурное наследие, мягкий климат, красивая природа, обилие мест для развлечения всей семьи, большое количество ресторанов с ночным режимом работы. Также отмечается, что в многонациональной России арабы чувствуют себя комфортно. Все перечисленное является стимулом как для первой, так и для повторных поездок в город на Неве.

Увеличение саудитов в зарубежном турпотоке может повысить загрузку четырех- и пятизвездочных отелей Северной столицы.

Напомним, что с 1 августа 2023 года граждане Саудовской Аравии могут оформлять электронную визу для краткосрочных поездок в Россию.

Развивается и авиасообщение между странами Ближнего Востока и Петербургом.Так, в конце октября национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways запустила прямые полеты по направлению Абу-Даби – Санкт Петербург, которые выполняются трижды в неделю. Это может послужить увеличению турпотока в город на Неве из стран Ближнего Востока, в том числе из Саудовской Аравии.

/TOURBUS.RU