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Финляндия закрывает четыре пограничных перехода с Россией

Также вопрос закрытия пунктов пересечения границы с Россией и Белоруссией сейчас рассматривает Литва

Правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией в ночь с пятницы на субботу переходы на юго-востоке страны Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра.

"Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство сосредоточит рассмотрение возможных ходатайств о предоставлении международной защиты на пограничных переходах Салла и Вартиус", — сообщила в четверг на пресс-конференции министр внутренних дел Финляндии Мари Рантенен.

На восточной границе остаются открытыми пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи, - сообщает сегодня "Интерфакс".

По словам Рантанен, "решение было принято, потому что, основываясь на наблюдениях и информации, полученной Пограничной службой и другими органами, есть четкие указания на то, что власти иностранного государства сыграли определенную роль в прибытии в Финляндию тех, кто незаконно пересек границу".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что "это не чрезвычайная ситуация, а организованная деятельность". "Деятельность российских пограничных властей изменилась", — добавил он.

Как отмечают СМИ страны, в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу. Российские власти изменили свое поведение и стали разрешать гражданам третьих стран въезжать на финскую границу без виз, отмечает в четверг портал Yle.

По его данным, с августа к утру четверга через восточную границу прибыли в общей сложности 313 просителей убежища. В среду было 80 новых прибывших. За первое полугодие 327 человек подали прошения о предоставлении убежища на восточной границе.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в среду во время визита в Германию предположил, что действия России могут быть вызваны двусторонним соглашением о сотрудничестве в области обороны, подписанным между Финляндией и США.

Ранее в четверг президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва рассмотрит вопрос о том, будет ли экономически рационально закрыть пункты пересечения границы с Россией и Белоруссией.

С 18 августа Литва закрыла пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны — "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Кабинет министров мотивировал принятие этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз.

Остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

/TOURBUS.RU

