Минэкономразвития: Продлевать мораторий на выплаты туроператоров в «Турпомощь» не планируется

Продлевать действующее освобождение выездных туроператоров от уплаты взносов в фонды – персональной ответственности и резервный – сейчас не требуется, заявили РИА «Новости» в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Там также отметили, что эта льгота вводилась в период коронавирусных ограничений, чтобы поддержать отрасль. "Сейчас динамика отрасли активно растет: согласно данным Росстата, турпоток в России вырос за год на 16,5 процента, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж", – добавили в Минэкономразвития.

"Мы находимся в диалоге с АТОР. Совместно с депутатским корпусом приняли решение, что, учитывая восстановление туристического рынка, в том числе восстановление турпотока в такие страны, как Турция, Египет, Таиланд и другие, продление действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в Фонды персональной ответственности и Резервный фонд не требуется.

Ведь данные фонды направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты и профессиональные объединения между тем не согдасны с решением экономического ведомства.

«Кризис на туррынке не закончился. Заморозка любых средств для туроператоров сейчас очень болезненна: ввиду того что мы по-прежнему работаем в условиях ограничений, валютных рисков и короткой (3-4 недели) цепочки продаж», – заявил сегодня вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Речь туроператоры ведут вовсе не только о выездном туризме. «Заморозка» в «Турпомощи» значительных средств негативно скажется и на развитии внутреннего туризма. Многопрофильные туроператоры сейчас активно наращивают свой портфель предложений по России, инвестируя в расширение линейки туров в российские регионы. С сокращением свободных средств это тоже замедлится.

Неизбежен будет и рост цен. Эксперты подчеркивают: заморозка денег в фондах отражается на ценах и зарубежных, и внутренних туров, конечно же, не напрямую (то есть никто не делает, разумеется, пропорциональной наценки)».

Но опосредованно, безусловно, такая мера повлияет на общий уровень роста цен на всем рынке», - сообщает АТОР.

Ассоциация туроператоров уже направила в Госдуму и Минэкономразвития обращение с аргументированной просьбой продлить мораторий на выплаты в фонды при «Турпомощи».

«Продление этой льготы не потребует финансовых средств из федерального бюджета, и не приведет к выпадению доходов федерального бюджета. Не будет также снижена степень защиты прав туристов, так как по официальной информации Ассоциации «Турпомощь» в ФПО туроператоров накоплены уже значительные средства, достаточные для выполнения основной задачи ФПО и Резервного фонда – вывоз туристов из-за рубежа и компенсация финансовых потерь туристов в случае банкротства туроператоров», – сказано в документе.

В свою очередь РСТ также полагают, что в условиях общей экономической ситуации – роста стоимости путешествий по России и за границу, волатильности курса валют, ограниченности выездных направлений и низкой маржинальности туроператорского бизнеса, который сегодня буквально борется за выживаемость, отмена моратория окажет на него серьезное негативное влияние.

«Введение моратория было эффективной мерой в пандемийный период, это помогло сохранить отрасль на плаву.

Сегодня также необходимо учитывать, что массовый выездной туризм только начал восстанавливаться и пока только по ограниченному кругу направлений. Самыми успешными стали Турция, Таиланд, Египет, но если посмотреть на выезд в европейские страны, который раньше составлял значительный объем поездок, то это направление очень далеко от восстановления», – сообщил президент РСТ Илья Уманский.

По его словам, отмена моратория приведет к уменьшению оборотных средств у туроператоров, что негативно скажется на развитии бизнеса.

«Мы видим серьезный риск в том, что дополнительная финансовая нагрузка на бизнес приведет к росту стоимости путевок и сделает зарубежный отдых для россиян еще более недоступным. Пока сложно сказать, насколько туры подорожают, так как выездной туризм разный по цене», – пояснил г-н Уманский.

/TOURBUS.RU