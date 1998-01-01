SuperJob: Две трети россииян одобряют предстоящие десятидневные «каникулы»

Россияне на ближайший Новый год будут отдыхать десять дней подряд с 30 декабря по 8 января

Почти две трети россиян (60%) положительно отнеслись к тому, что ближайшие новогодние каникулы будут с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что чаще остальных такую продолжительность новогодних выходных одобряют сограждане до 34 лет (69%). Также, согласно опросу, женщины чаще мужчин рады десятидневным новогодним каникулам — 66% и 55% респондентов соответственно.

Сторонники длинных новогодних каникул, обосновывая свою позицию по данному вопросу, отмечают возможность провести время с семьей, отдохнуть от работы.

В свою очередь, 15% россиян, или почти каждый седьмой, считают десятидневные выходные слишком продолжительными, при этом, по их мнению, целесообразно было бы часть этих выходных перенести на май, отмечают в SuperJob.ru.

Чаще остальных такого мнения придерживаются сограждане в возрасте от 45 лет (18%), показывают данные исследования.

Согласно опросу, почти каждому шестому россиянину (17%) все равно, сколько выходных приходится на Новый год, оставшиеся 8% сограждан не определились с позицией по данному вопросу.

Согласно постановлению правительства РФ, россияне на ближайший Новый год будут отдыхать десять дней подряд — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно.

Опрос был проведен 3-15 ноября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 372 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.

Более половины новогодних туров по России были распроданы к началу ноября, в лидерах продаж – Кубань, Кавминводы и Санкт-Петербург, сообщил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«К началу ноября уже проданы 55-60% всех туров на Новый Год в России. Пик продаж новогодних туров ожидается после 15-20 ноября, однако уже сейчас видно, какие направления будут лидерами по спросу», — отметил эксперт.

На первом месте, по словам эксперта, курорты Краснодарского края, и, в первую очередь, приморский кластер Сочи. Его доля в продажах достигает 35%. Также высок спрос на новогодние туры в соседнюю Абхазию. На втором месте – Кавминводы с долей 12%, на третьем – Санкт-Петербург (8%), на четвертом – Москва (7%), на пятом – Великий Устюг (6,5%).

Также в первую десятку по продажам входят туры на горнолыжные курорты (в основном, в горном кластере Сочи), Карелию, Подмосковье (загородные отели), Казань и Тюмень.

/TOURBUS.RU