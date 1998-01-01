Новости Египет «оптимизируется» Эксперты обсуждают изменение спроса на Египет на фоне прекращения полетной программы TEZ Tour на Красное море

Как мы сообщали вчера, компания Tez Tour сообщила о досрочном прекращении полетной программы в Египет на рейсах авиакомпании Red Wings с 26 ноября из-за торможения спроса и низкой рентабельности направления на фоне событий в соседнем Израиле. Речь идет о блоках мест, взятых на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани. Из Москвы туроператор отправлял туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх дважды в неделю, из других городов – раз в 10 дней. Вылеты планировались до апреля 2024 года. Эксперты Российского союза туриндустрии считают, что это правильное решение, а оптимизацией полетных программ на направлении в той или иной степени занимаются все туроператоры, - сообщает RTN. «Мы видим некоторое торможение спроса на Египет из-за общей политической ситуации, тем не менее, направление неплохо продается и не падает, а растет. На мой взгляд, это, прежде всего, объясняется тем, что в Египте сейчас высокий сезон, а также большим отложенным спросом», – пояснил генеральный директор сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов. «То, что Tez Tour снимает свои блоки, вполне объяснимо, это бывает на фоне избыточной перевозки, а она есть на этом направлении. У туроператоров есть определенные амбиции, планы перед сезоном, соответственно они выстраивают и полетную программу. А потом оценивают реальный спрос и оптимизируют свои объемы. Считаю, это правильное решение. Если туроператор видит недостаточную загрузку, конечно, надо корректировать программу», – полагает г-н Агафонов. По словам генерального директора сети агентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, спрос на Египет неплохой, хотя в последнее время и притормозил из-за слишком высоких цен и событий на Ближнем Востоке. «Из-за высоких цен на египетский продукт продажи затормозились еще до политического кризиса на Ближнем Востоке. Дальше произошедшие события спад усугубили. Все туроператоры, которые отправляют сейчас туристов в Египет, в той или иной степени оптимизируют полетные программы и Tez Tour – не исключение. Его туристов мы сейчас будем пересаживать на рейсы других компаний, соответственно можно ожидать, что цены подрастут», – расс сказал он. «Сейчас важно, чтобы Tez Tour в оперативные сроки, то есть не более чем за две недели, вернул нам средства за отмененные туры», – подчеркнул г-н Мкртчян. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил, что Египет сейчас занимает лидирующее положение среди популярных направлений на ноябрь-декабрь: «Уже в начале сезона спрос на курорты этой страны вырос почти на 15%. Из-за политических событий на Ближнем Востоке спрос затормозился всего на пару дней и с тех пор продолжает расти. Самый популярный из египетских курортов – Шарм-эль-Шейх, на втором месте – Хургада», – рассказал он. /TOURBUS.RU

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