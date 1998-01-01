|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 ноября
«Яндекс. Путешествия»: Россияне будут «зимовать» в Таиланде, Узбекистане и Турции
Аналитики изучили данные по длительному бронированию в предстоящем зимнем сезоне
Аналитики «Яндекс. Путешествий» изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда в этом году поедут зимовать россияне. В исследовании учитывались поездки длительностью более трёх недель с перелётами в обе стороны.
В этом году дальнее зарубежье, особенно страны Азии, куда россияне традиционно отправляются в холодное время года, стало доступнее для длительных поездок. В сезоне 2023–2024 более 50% таких путешествий пришлось именно на эти направления (в прошлом году — 42%). Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8 процентных пункта (24% в прошлом году против 16% в этом). Российские направления второй год подряд занимают второе место с долей 34%.
Самыми популярными направлениями для поездок на длительный срок за рубеж зимой 2023–2024 стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. Также в топ вошли Киргизия, Шри-Ланка, Индонезия, Армения и Вьетнам.
Среди городов, где чаще всего зимуют россияне, самыми посещаемыми стали Бангкок (средняя цена авиабилета — 69 577 рублей), Пхукет (87 260 рублей), Стамбул (39 902 рубля), Баку (29 042 рубля) и Дели (43 120 рублей).
В этом году сильнее всего вырос спрос на Азербайджан (на 71%), Таиланд (на 42%) и Шри-Ланку (на 41%). Цены на авиабилеты снизились в ОАЭ (на 21%), Армению (на 15%), Турцию (10%), Азербайджан (5%) и Индию (4%)
В среднем пользователи «Яндекс. Путешествий» планируют отдыхать в тёплых краях около четырёх недель. В Египте и Таджикистане средняя длительность поездки выше, чем в других странах — 32 дня.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72