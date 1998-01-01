«Яндекс. Путешествия»: Россияне будут «зимовать» в Таиланде, Узбекистане и Турции

Аналитики «Яндекс. Путешествий» изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда в этом году поедут зимовать россияне. В исследовании учитывались поездки длительностью более трёх недель с перелётами в обе стороны.

В этом году дальнее зарубежье, особенно страны Азии, куда россияне традиционно отправляются в холодное время года, стало доступнее для длительных поездок. В сезоне 2023–2024 более 50% таких путешествий пришлось именно на эти направления (в прошлом году — 42%). Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8 процентных пункта (24% в прошлом году против 16% в этом). Российские направления второй год подряд занимают второе место с долей 34%.

Самыми популярными направлениями для поездок на длительный срок за рубеж зимой 2023–2024 стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. Также в топ вошли Киргизия, Шри-Ланка, Индонезия, Армения и Вьетнам.

Среди городов, где чаще всего зимуют россияне, самыми посещаемыми стали Бангкок (средняя цена авиабилета — 69 577 рублей), Пхукет (87 260 рублей), Стамбул (39 902 рубля), Баку (29 042 рубля) и Дели (43 120 рублей).

В этом году сильнее всего вырос спрос на Азербайджан (на 71%), Таиланд (на 42%) и Шри-Ланку (на 41%). Цены на авиабилеты снизились в ОАЭ (на 21%), Армению (на 15%), Турцию (10%), Азербайджан (5%) и Индию (4%)

В среднем пользователи «Яндекс. Путешествий» планируют отдыхать в тёплых краях около четырёх недель. В Египте и Таджикистане средняя длительность поездки выше, чем в других странах — 32 дня.

/TOURBUS.RU