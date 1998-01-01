Новости Юлия Липатова: «Возможно, мы будем заказывать командировки силой мысли» Управляющий директор компании «Аэроклуб» оценила нынешнее состояние и перспективы рынка делового туризма

Собеседник «ТБ» Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб», оценила нынешнее состояние и перспективы рынка делового туризма. Как рассказала эксперт, «согласно прогнозам, в текущем году мировой рынок делового туризма достигнет объема в 1,3 трлн долларов и продолжит расти. Китай, который был полностью закрыт для туризма, возвращается в лидеры. Европа и Америка – только на 60-70% достигли «допандемийных» объемов, но должны полностью восстановиться к концу следующего года. Несмотря на широкое распространение удаленной и гибридной работы, все эксперты и представители бизнеса отмечают важность личного общения. Пандемия показала, что командировки нужны, их не отменят никакие технологии вроде Zoom. Деловые поездки остаются неотъемлемой частью экономического роста – эта индустрия растет как в России, так и во всем мире». Говоря про мировые тренды, эксперт отмечает, что что корпорации работают над тем, чтобы их сотрудники воспринимали бизнес-тревел не только как рабочую задачу, но и как возможность внести вклад в свой личный баланс «работа – свободное время». И здесь, по мнению эксперта, можно отметить два тренда: Bleisure – уже хорошо знакомое понятие, которое появилось еще до пандемии из слияния business и leisure. То есть комбинация рабочей поездки с отдыхом - например, с захватом выходных. И второй тренд - Workation – актуален для тех, кто работает гибридно или удаленно, так как они могут взять компьютер и отправиться работать в любую точку мира, где есть интернет, а свободное время посвящать отдыху или изучению этого места. Достаточно распространен в мировой практике и тренд на геймификацию, которая, в том числе, направлена на экологическую повестку. Если говорить про технологические тренды, то ведущую роль здесь играет блокчейн и искусственный интеллект. Многие ведущие игроки рынка делового туризма стали активно использовать его в разных сферах своей деятельности, в том числе для персонализации, персонификации и ускорения обработки данных В этом году эксперт ожидвет, что объем рынка делового туризма в России достигнет 810 млрд руб., при этом он остается сильно фрагментированным – даже самые крупные игроки занимают имеют доли не более 10-12%. “В целом, несмотря на различные кризисы, специфика российского рынка не меняется. Россия – это про сервис высокого уровня, причем независимо от отрасли – банки, медицина, ресторанный бизнес, доставка. Это же отличает и российский рынок делового туризма – требования к сервису крайне высоки, независимо от того, российская это компания или международная, работающая на нашем рынке. Все российские тренды всегда вращаются вокруг потребностей клиентов: быстро, удобно, безопасно. Нельзя забывать и о технологиях. В крупных городах мы видим, что порядка 90% всех клиентов приходят в трэвел-агентства не за билетами, а за автоматизацией и использованием автоматизированных систем, за бесшовными интеграциями», - отмечает эксперт. Один из самых серьезных вызовов – автоматизация контента, который стал актуальным в новой реальности. Если раньше на сто командировок 70 - приходилось на Россию, 30 - на международные направления, то сейчас цифры совсем другие: 90 на 10. Но эти 10% - перелеты внутри Китая, Индии, африканских стран. Все это необходимо максимально оперативно прорабатывать с точки зрения ценообразования и контента, чтобы не потерять свои позиции на рынке, - считает Юлия Липатова. «В будущем нас о ждет постепенное накопление технологий, которое перевернет индустрию – возможно, мы будем заказывать командировки силой мысли или как-то иначе, уже скоро мы это увидим», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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