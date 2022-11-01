Курс доллара и евро продолжает снижение

Сегодня курс доллара к рублю опустился ниже 89 руб., евро — ниже 97 руб.

Доллар США, евро и юань продолжали сегодня активное снижение на Московской бирже, - сообщает «Интерфакс».

Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 4 июля, евро торгуется ниже 97 руб. впервые с 5 июля, китайский юань торгуется по направлению к 12 руб.

Курс доллара в 13:39 составил 88,98 руб./$1, опустившись на 1,62 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 96,69 руб./EUR1 — минус 1,44 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,54 рубля — до 92,45 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 19,6 копейки — до 12,27 руб.

Как рассказал "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, курс рубля еще утром пришел на фундаментальную отметку 90 за доллар, но позднее укрепился до 89 за доллар, таким образом, сейчас он оценен минимально справедливо.

"Чисто технически на 90 руб./$1 была психологическая поддержка: часть игроков решила закрыть свои короткие позиции, а другие — сыграть в отскок вверх. И это помогло немного замедлить темп падения доллара. Но также надо учитывать волатильность биржевого курса и актуальные фундаментальные вводные.

ЦБ удерживает жесткий монетарный курс, что играет за снижение спроса на валюту, а введенные нормативы репатриации выручки экспортеров из-за границы повышают предложение на бирже. И в такой обстановке высокого предложения и низкого спроса на валюту рубль и укрепляется.

С учетом волатильности мы предполагали, что после некоторой заминки на 90 руб./$1 нельзя исключать временного, но эмоционального прорыва планки вниз", — говорит Зельцер.