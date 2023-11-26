TEZ Tour прекращает программу полетов в Египет чартерами Red Wings

Причина — ситуация на Ближнем Востоке

Туроператор TEZ Tour сообщил о вынужденном прекращении полетной программы с блоками мест на чартерных рейсах Red Wings в Египет с 26 ноября 2023 года. Программа заканчивается раньше времени: в связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, принимающий партнер туроператора в Египте столкнулся с большим количеством аннуляций, - сообщает АТОР.

«Так как ближневосточный кризис продолжает стремительно развиваться, сейчас ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате бронирований только фактически заселяющихся туристов (без учета аннулированных) и поиск путей выхода из сложившейся ситуации. В свою очередь, TEZ Tour продолжает размещать своих клиентов в отелях Египта, гарантирующих оперативное решение возникающих ситуаций и проблем», – пояснили в компании.

Ранее в социальных сетях были отдельные сообщения о переселении туристов туроператора из запланированных по туру отелей в Египте в другие.

Досрочное сворачивание своей полетной блочной программы на Red Wings в Египет в TEZ Tour объясняет недостаточной рентабельностью направления на протяжении последних месяцев.

Как поясняет туроператор, такое решение обусловлено комплексом причин, в числе которых «рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты».

В компании сообщили, что ввиду перечисленных выше факторов компания приняла решение об оптимизации блоков чартерной полетной программы по египетскому направлению «на фоне текущей глобальной ситуации и отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе».

Как пояснили в компании, за все несостоявшиеся туры в Египет с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26.11.2023 и далее будет осуществлен возврат денежных средств.

Клиенты также могут перебронироваться на любое из доступных направлений компании по действующим ценам (размер предоплаты будет перенесен на новое бронирование по курсу на момент получения бухгалтерией письма о переносе денежных средств). Для уточнения необходимого пакета документов и условий туристам необходимо обратиться по месту приобретения тура.

В компании уточнили, что как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, туроператор вновь возобновит полетную программу с блоками мест на чартерах по данному направлению.

TEZ Tour не уходит с египетского направления: как и ранее, будут предлагаться туры в Египет с перелетом регулярными рейсами (GDS) или только с наземным обслуживанием.

В то же время туроператор Fun&Sun, организующий рейсы Red Wings, на которых брал блоки TEZ Tour, сообщил, что сохраняtт свою полетную программу полетов в Египет из Москвы и регионов. В компании "Библио-Глобус" также сообщили, что все запланированные рейсы в Египет будут выполнены.

/TOURBUS.RU