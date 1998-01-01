Отсрочка введения Электронной путевки закончилась

Между тем, готовы сегодня начать работу с новой системой лишь несколько десятков крупных компаний

С сегодняшнего дня для туроператоров по выездному туризму наступает ответственность за невнесение данных об организованных турах за рубеж в государственную информационную систему «Электронная путевка», сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Напомним, что путевка должна была начать действовать с 1 сентября 2023 года, однако постановлением правительства срок вступления в силу ответственности за невнесение сведений в информационную систему для туроператоров по выездному туризму был перенесен на 15 ноября. До этого законодатель ввел отсрочку до 1 сентября 2024 года ответственности туроператоров по внутреннему и въездному туризму.

«Из общего количества выездных туроператоров, которых сейчас насчитывается чуть более 370, прошли подготовительный этап, получили сертификат безопасности и готовы к работе с 15 ноября несколько десятков крупных компаний.

Остальные подключаются, тестируют систему или выжидают. Для кого-то это оказалось сложно, для кого-то – дорого. По информации туроператоров, прошедших процедуру, цена подключения начинается от 450 тысячи рублей», — рассказал глава комиссии РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Согласно опросу телеграм-канала «Юридические новости — Туризм», в котором приняли участие более 120 компаний, подключились к системе и готовы к передаче данных лишь 12%. Еще 15% — не подключились, но активно работают над этим, устанавливая и сертифицируя оборудование. 24% пробовали подключиться, но у них ничего не получилось. Примерно 13% опрошенных пока вообще не собираются подключаться.

Как предполагает г-н Мохов, возможно, они надеются, что срок наступления ответственности за передачу данных в ЭП снова перенесут. И еще 35% не слышали и ничего не знают об электронной путевке.

Как подчеркивает экспернт, пока нет ясности, насколько готова к реальному запуску сама система с учетом предполагаемой огромной нагрузки.

«В сентябре оператор Единой информационной системы электронных путевок компания «Национальные туристические технологии» сообщал о новых изменениях в отношении полей ввода и интерфейса системы. Учитывались и другие замечания участников рынка.

Но туроператоры понимают, что реальная работа может сильно отличаться от процесса тестирования», — говорит г-н Мохов.

«Мы уже подключились к системе, протестировали продуктовый режим. Но как она себя поведет при массовой передаче данных всеми туроператорами, станет ясно только после начала ее работы», — рассказали в компании Fun&Sun.

«АТОР неоднократно выступала с предложением не вводить систему в промышленную эксплуатацию, по крайней мере до тех пор, пока «Электронная путевка» не будет учитывать и охватывать все нюансы работы туристической индустрии.

А таких нюансов очень много, особенно если учесть, что большинство туристов в выездном туризме приобретает туры у турагентств, и туроператор напрямую с клиентом не общается и большинством данных не располагает. И это только одна, самая незначительная, часть обычаев делового оборота в туристической отрасли.

А есть еще сложные туры, с посещением нескольких стран, есть еще аннуляции, которые происходят в том числе и после полной оплаты тура и другие вопросы», – отметила сегодня в свою очередь исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В АТОР рассчитывают на то, что работа над совершенствованием и доработкой системы

«Электронная путевка» в контакте с туроператорами после 15 ноября не остановится, и Минэкономразвития также будет курировать процесс адаптации системы к реальным нуждам туррынка, учитывая все сложные моменты в формировании и продаже турпродукта.

Эксперты АТОР надеются, что Минэкономразвития после 15 ноября не сделает туроператоров крайними в связи с несовершенством системы и возникающими техническими проблемами, а и все сложные вопросы будут разбираться предметно и тщательно.

/TOURBUS.RU