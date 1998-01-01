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15 ноября
Пункты пропуска на российско-финской границе могут быть закрыты
Ранее финские власти запретили въезд в страну из России на велосипедах
Финляндия рассматривает вопрос по ограничению работы КПП на границе с Россией, некоторые пункты могут быть закрыты, сообщают портал MTV Uutiset и «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен.
«В последнее время границу с Финляндией пересекли достаточно много россиян и граждан других стран без необходимых документов. МВД Финляндии готовит предложение на основании статьи 16 закона по пограничной охране, согласно которому пункты пересечения границы могут быть закрыты или ограничены», — пишет финское издание.
По словам г-жи Рантанен, окончательного решения по ограничительным мерам еще не принято.
Она отметила, что сначала следует попробовать регулировать пересечение границы более мягкими методами, и только в случае невозможности решить проблему прибегать к радикальным мерам.
Ранее в Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах, что стало для финнов определенной неожиданностью.
"С прошлого четверга велосипедисты не могут попасть в Финляндию из России через пограничные пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии", — сказал в воскресенье порталу Yle заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.
Он объяснил, что "решение вмешаться было принято, когда было обнаружено повышенное движение велосипедистов".
"В последние дни на границе были замечены изменения в транспортных средствах, используемых для въезда в Финляндию. Нелегальные иммигранты стали чаще добираться до Финляндии на велосипедах, чем раньше", — рассказал г-н Луккари.
Он отметил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано около 30 таких случаев и "очевидно, что это новое явление".
По словам г-на Луккари, прибывающие, чаще всего использующие Россию как транзитную страну, не имели необходимых документов, велосипеды зачастую не отвечали техническим требованиям или люди были без шлемов.
Финский офицер уточнил, что ежедневно восточную границу пересекает в обоих направлениях около 3 тыс. человек через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра в Юго-Восточной Финляндии.
Вместе с тем сообщается, что правительство Финляндии не намерено закрывать российское консульство в Мариехамне, "столице" Аландских островов.
Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности обсудили этот вопрос во вторник, были рассмотрены вопросы, связанные с особым международным статусом Аландских островов и консульства России в Мариехамне, сообщил портал Yle.
Согласно подготовленному министерством иностранных докладу, "Финляндия не может в одностороннем порядке демонтировать демилитаризацию Аландских островов или закрыть российское консульство в Мариехамне". На основании доклада было решено, что консульство в Мариехамне может продолжать свою деятельность в сложившейся ситуации.
Правовой статус российского консульского учреждения в Мариехамне основан на договоре 1940 года, который дает России право контролировать демилитаризованный характер Аландских островов.
Аландские острова — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населённая аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус.
/TOURBUS.RU
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