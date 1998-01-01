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20 ноября
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 21-22 ноября на Юге России
Уже завтра деловые мероприятия для профессионалов туризма состоятся в Краснодаре, а в среду - в Ростове-на-Дону
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 21-22 ноября на Юге России в Краснодаре и Ростове-на Дону.
Организатор презетаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Южного федерального округа посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов. Состав московских участников очень представительный и разнообразный - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели.
21 ноября
КРАСНОДАР
Отель Crowne Plaza Krasnodar, зал Рубин
улица Красная, 109
22 ноября
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Лофт-пространство «Библиотека»
ул. 13-я Линия, 34
УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-МИССИИ МОСКВЫ:
- Музей Победы
- Панорама 360
- City Sightseeing Russia
- Бункер-42
ТУРОПЕРАТОРЫ
- Империя туризма
- Высота тур
- Тари тур
- Мос Вояж Тур
- Центр мира
- Пятый Элемент
- Нордвэй ИК
- КАЛИТА-ТУР
- АНО Центр семейного и молодежного туризма
- Соникс тур
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
- Капсульный отель Q-block
- СтандАрт отель
- Апарт-отели Yes
Главный приз - участие в ознакомительном туре в Москву!
К участию приглашаются туристические операторы и агентства, реализующие туры в Москву.
В программе бизнес–миссии Москвы в каждом городе: приветственный кофе-брейк, презентации туристического потенциала Москвы, бизнес-переговоры, розыгрыш призов.
Регистрация для участия в мероприятии
Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов!
Фото: Мостуризм
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