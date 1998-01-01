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20 ноября
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 21-22 ноября на Юге России
Уже завтра деловые мероприятия для профессионалов туризма состоятся в Краснодаре, а в среду - в Ростове-на-Дону

 

Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 21-22 ноября на  Юге России в  Краснодаре и Ростове-на Дону.

Организатор презетаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Южного федерального округа посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов. Состав московских участников очень представительный и разнообразный  - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели.

 

21 ноября

КРАСНОДАР

Отель Crowne Plaza Krasnodar, зал Рубин

улица Красная, 109

 

22 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Лофт-пространство «Библиотека»

ул. 13-я Линия, 34

 

УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-МИССИИ МОСКВЫ:

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

- Музей Победы

- Панорама 360

City Sightseeing Russia

Бункер-42

 

ТУРОПЕРАТОРЫ

- Империя туризма

- Высота тур

- Тари тур

- Мос Вояж Тур

- Центр мира

- Пятый Элемент

- Нордвэй ИК

- КАЛИТА-ТУР

- АНО Центр семейного и молодежного туризма

- Соникс тур

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

- Капсульный отель Q-block

- СтандАрт отель

- Апарт-отели Yes

Главный приз - участие в ознакомительном туре в Москву!

 

К участию приглашаются туристические операторы и агентства, реализующие туры в Москву.

В программе бизнес–миссии Москвы в каждом городе: приветственный кофе-брейк, презентации туристического потенциала Москвы, бизнес-переговоры, розыгрыш призов.

 

Регистрация для участия в мероприятии

Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов!

 

Фото: Мостуризм


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