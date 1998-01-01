Новости Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 21-22 ноября на Юге России Уже завтра деловые мероприятия для профессионалов туризма состоятся в Краснодаре, а в среду - в Ростове-на-Дону

Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 21-22 ноября на Юге России в Краснодаре и Ростове-на Дону. Организатор презетаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Южного федерального округа посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов. Состав московских участников очень представительный и разнообразный - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели. 21 ноября КРАСНОДАР Отель Crowne Plaza Krasnodar, зал Рубин улица Красная, 109 22 ноября РОСТОВ-НА-ДОНУ Лофт-пространство «Библиотека» ул. 13-я Линия, 34 УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-МИССИИ МОСКВЫ: ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА - Музей Победы - Панорама 360 - City Sightseeing Russia - Бункер-42 ТУРОПЕРАТОРЫ - Империя туризма - Высота тур - Тари тур - Мос Вояж Тур - Центр мира - Пятый Элемент - Нордвэй ИК - КАЛИТА-ТУР - АНО Центр семейного и молодежного туризма - Соникс тур ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ - Капсульный отель Q-block - СтандАрт отель - Апарт-отели Yes Главный приз - участие в ознакомительном туре в Москву! К участию приглашаются туристические операторы и агентства, реализующие туры в Москву. В программе бизнес–миссии Москвы в каждом городе: приветственный кофе-брейк, презентации туристического потенциала Москвы, бизнес-переговоры, розыгрыш призов. Регистрация для участия в мероприятии Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов! Фото: Мостуризм

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