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Туроператоры: Спрос на Бали восстановился до «допандемийного» уровня

А/к «Россия» планирует начать прямые рейсы на остров Бали уже в этом году

Спрос на Бали даже в отсутствие прямого авиасообщения восстановился до уровня допандемийного 2019 года, на новогодние каникулы места в популярных отелях распроданы, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».

Так, в компании ITM group объемы продаж Бали выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом, турпоток вполне сопоставим с допандемийным периодом. Руководитель отдела по разработке продукта Ирина Юрина связывает это с лояльными условиями въезда, умеренными ценами на курортах и фактически круглогодичным сезоном.

"Безусловно, организация прямых рейсов поспособствовала бы еще большему росту. Но и без прямой перевозки Бали на сегодня – одно из самых популярных у россиян пляжных направлений. Глубина продаж достигает пяти месяцев, на новогодние каникулы – полугода", — рассказала эксперт.

По словам г-жи Юриной, спрос на новогодние праздники очень высок, в популярных отелях практически не осталось свободных мест.

"Бали очень востребован, объем выросли в пять раз к прошлому году — правда, год назад перевозка была ограниченной. Продажи туров на остров уже достигли допандемийного уровня. Наши программы продаются на блоках Qatar Airways со стыковкой в Дохе", — сообщила руководитель отдела маркетинга компании "Пакс" Любовь Чучмаева.

Основной тенденцией новогоднего спроса на Бали эксперт назвала повышение интереса к поездкам большой семьей или компанией друзей.

"Мы наблюдали это в прошлом году по Таиланду, теперь таких запросов становится больше и по Индонезии. Как правило, заказывают виллы с двумя-тремя спальнями, в большинстве отелей на новогодний период они уже распроданы", — подчеркнула она.

Г-жа Чучмаева добавила, что в этом году заметен прирост бронирований пятизвездочных отелей, они пользуются значительно большим спросом, чем гостиницы 4*.

Как считает руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, массовый спрос на Бали сдерживает отсутствие прямых перелетов. В ее компании лидируют по продажам направления, куда организованы чартерные и блочные программы из Москвы и регионов.

"Мы предлагаем туры на Бали на базе регулярных рейсов Emirates, Qatar Airways, China Eastern Airlines со стыковками. Туристы бронируют отели высокой категории, в основном, едут пары, молодожены. Выбирают размещение продолжительностью 11 ночей и более. Есть запросы на отдых в Убуде, также Бали комбинируют с другими странами Юго-Восточной Азии. Спрос на Новый год и зимние каникулы в этом году вырос на 19% по сравнению с прошлым годом", — рассказала она.

По данным «Интерфакс» в 2019 году на Бали отдохнуло около 160 тыс. российских туристов, с января по июнь 2023 года турпоток составил почти 90 тыс. человек.

Сегодня же газета "Известия" сообщила, что до конца 2023 года на Бали могут быть запущены прямые рейсы из Москвы.

По информации посольства Индонезии в РФ, их будет выполнять авиакомпания "Россия", сейчас оформляются все необходимые согласования.

/TOURBUS.RU

