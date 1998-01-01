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22 ноября
Аэропорт «Внуково» обнародовал зимние планы
Среди направлений полетов в новом расписании — Турция, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Вьетнам
Как сообщили нам в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт «Внуково» начал в этом месяце работу по осенне-зимнему расписанию, которое продолжит действовать по 30 марта 2024 года.
В этом сезоне полеты планируются по 89 направлениям, наибольшее число международных рейсов будет выполняться в Турцию — более 20 ежедневно — в такие города, как Стамбул, Анталью, Анкару, кроме того, у пассажиров появится возможность полетов в Измир и Бодрум.
Рейсы в Турецкую республику будут выполнять шесть авиакомпаний: Turkish Airlines, «Победа», «Азимут», «Азур Эйр» и новые партнеры — Pegasus и Tailwind Airlines.
Благодаря возобновлению сотрудничества с авиакомпанией Uzbekistan Airways, частота полетов в Узбекистан увеличится в 2 раза — ежедневно будет выполняться около 14 рейсов. Авиакомпании-партнеры аэропорта, осуществляющие полеты в Узбекистан, предлагают пассажирам полеты практически во все аэропорты Республики: Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану, Наманган, Карши, Термез, Ургенч и Нукус.
Авиакомпания Flydubai планирует выполнять из аэропорта Внуково шесть ежедневных рейсов в Дубай — важнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока, «Победа» — два ежедневных рейса.
Кроме того, 29 октября российский лоукостер открыл регулярные рейсы Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов — с частотой четыре парных рейса в неделю.
Популярные в зимний сезон курорты Египта и Таиланда предлагаются в рамках объемной туристической программы авиакомпании «Азур Эйр».
Кроме того, перевозчик будет выполнять чартеры на Мальдивы, Шри-Ланку и во Вьетнам.
В текущем периоде полеты в Минск будут выполнять авиакомпании Belavia и «Победа». 29 октября национальный перевозчик Республики Беларусь дополнил маршрутную сеть новым направлением — Гомель.
Аэропорт Внуково — единственный аэропорт в МАУ, из которого можно улететь прямыми рейсами в Грузию. Авиаперевозчик Georgian Airways выполняет в зимнем расписании по два ежедневных рейса из Тбилиси, российская авиакомпания «Азимут» — два из Тбилиси и один из Батуми.
Из Внуково сохранится высокая частота полетов в Армению, Азербайджан, Таджикистан и Казахстан. Международная маршрутная сеть аэропорта также будет включать направления Киргизии, Сирии, Ирана, Венесуэлы, Туниса, Ирака.
На внутренних воздушных линиях наиболее востребованными станут рейсы в Санкт-Петербург. Авиакомпании «Россия», «Победа» и «ЮТэйр» будут выполнять в Северную столицу более 10 ежедневных рейсов.
Кроме того, лоукостер «Победа» в сезоне «Зима-23» дополнит список маршрутов из Внуково направлениями: Калининград, Астрахань, Челябинск и Кемерово.
2 декабря авиакомпания Республики Татарстан «ЮВТ Аэро» переведет регулярные рейсы в аэропорт Внуково. Полеты на новых для аэропорта направлениях Бугульма и Тобольск будут выполняться на воздушных судах CRJ-200 с частотой три парных рейса в неделю.
Международный аэропорт «Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 100 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.
В 2023 году «Внуково» стал первым и единственным аэропортом в России, который связан со столицей метрополитеном.
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