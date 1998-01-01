СК «Евроинс»: Чаще всего в прошедшем сезоне наши туристы болели в Таиланде

Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии лидируют по частоте страховых случаев у российских туристов, это связано с климатическими особенностями региона, а также вождением опасных транспортных средств, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные страховой компании «Евроинс».

«В летнем сезоне 2023 года наибольшая частота страховых случаев отмечена в Таиланде – 5,2%. То есть из каждых ста туристов, приехавших в Таиланд, пятеро точно обратились за медицинской помощью и ее оплатой к страховщику», — отметили в «Евроинс».

Как сообщили в СК, существует несколько ключевых факторов, которые объясняют такую высокую частотность страховых случаев.

«Первый – это влажный тропический климат в Таиланде, который приводит к существенным перепадам температуры воздуха и вызывает проблемы с акклиматизацией.

Новое и незнакомое окружение вирусов и бактерий, к которым наши организмы не имеют иммунитета, могут привести к обострению хронических заболеваний и повышенной уязвимости перед инфекциями», — рассказала директор филиала «Евроинс» Юлия Алчеева.

По словам эксперта, второй фактор – это рискованные средства передвижения, такие, как мопеды, скутеры и другие двухколесные транспортные средства в Таиланде.

«Они нередко могут быть использованы без необходимых специальных разрешений. Часто туристы не соблюдают правила безопасности, включая ношение шлемов, что ведет к травмам и даже смертности», – пояснила г-жа Алчеева.

На втором месте по итогам летнего сезона по частоте страховых случаев находятся ОАЭ с долей 3,4%.

Основной фактор, способствующий возникновению проблем со здоровьем у туристов в этой стране, – это сильная жара, которая оказывает серьезное воздействие на организм.

Третье место заняла Европа (страны Шенгенской зоны) с долей около 2%.

Как отметили в СК «Евроинс», самое популярное и массовое направление летнего отдыха — Турция — оказалась лишь на четвертом месте. Частота страховых случаев у российских туристов в этой стране из года в год находится на стабильно низком уровне и составляет в 2023 году всего 1,6%. Это на том же уровне, что и в предыдущие годы.

Также в топ-10 вошли Египет, Венесуэла, Куба. А наиболее спокойно отдых у россиян проходит на Мальдивах.

/TOURBUS.RU