ВЦИОМ: В этом году россияне потратили на отдых в полтора раза больше, чем в прошлом

При этом каждый третий опрошенный считает, что ситуация с отдыхом в России улучшилась

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты мониторингового опроса россиян о том, как меняется отдых в России.

Как сообщается, сегодня каждый третий опрошенный считает, что ситуация в сфере туризма улучшилась — 36%, за три года показатель сократился, в пандемийный 2020 г. так думали около половины наших сограждан (46%).

Пятая часть россиян сегодня полагает, что условия для отдыха и досуга в нашей стране стали хуже (19%, + 9% к 2020 г.). Почти столько же считают, что значимых изменений не произошло (22%).

Вопрос вызвал затруднения у 23% россиян, — это заметно выше, чем в предыдущие замеры (12–16%). Вероятно, это связано с тем, что в этом году рекордное число россиян за последние пять лет (35%) не брали отпуск.

Российские туристы в этом году тратили на отдых в среднем 63 158 рублей на человека. Эта сумма превышает цифры прошлого года более чем в полтора раза, когда расходы отдыхающих составляли 38 605 рублей.

«Реальные траты немного превысили и предполагаемые расходы на отдых. Согласно майским данным, наши сограждане рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы. Однако это совсем не значит, что сам отдых стал дороже. Возможно также, что россияне стали активнее тратить деньги на отдыхе», – говорится в исследовании центра.

Мужчины тратили на отдыхе больше, в среднем 66 728 руб., а женщины оказались более экономными — 60 926 руб.

Изначальный уровень дохода семьи оказывает заметное влияние на данный показатель: отдыхающие с хорошим материальным положением указали сумму 80 244 руб. на человека, а с плохим — 64 575 руб.

Столичные жители потратили на отдых в два раза больше, чем сельчане, — 88 310 руб. и 44 433 руб. соответственно.

/TOURBUS.RU